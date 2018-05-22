機車情侶將再婚 卻遭逆向賓士車撞飛身亡

2018-05-22 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



台中市外埔區甲后路上周15日深夜，發生一起死亡車禍，蔡姓男子駕賓士車逆向衝撞一對機車情侶，24歲陳男、20歲王女被撞飛後，分別送往大甲李綜合醫院及光田醫隊急救，到院前均無生命跡象最後都先後不治。

據悉，陳男及王女兩人均是離婚後交往，王女的父親說，兩人原訂5月25日、女兒滿20歲再公證結婚，不料喜事變喪事。

肇事者蔡男在警方偵訊時坦承，自己因工作太累，開車中一度恍神，才將車子逆向開到對面車道肇事，警方今天依過失致死罪嫌送辦。

大甲分局交通分隊表示，15日深夜11時53分許，44歲蔡男駕駛A**-5139賓士轎車，沿甲后路5段往大甲方向行駛時，適遇陳男（27歲）騎乘機車載著王姓女友（20歲） ，沿甲后路5段西后里方向行駛，蔡男開車行經甲后路5段89號前時跨越雙黃線逆向，陳、王的機車閃避不及一頭撞上。

后里小隊長陳吉源指出，警方趕到事故現場，立即對蔡男進行酒測，酒測值是0，蔡男到案時供稱，因疲勞駕駛，致使車輛跨越雙黃線逆向行駛，碰撞後造成賓士車右前方毀損與擋風玻璃破裂，機車前車頭車身毀損，兩車對撞後，機車駕駛及乘客拋摔至對面路旁，頭部與身體多處受傷。

大甲李綜合醫院說，陳男受傷由救護車送急救最後傷重不治；光田醫院表示，王女16日凌晨0時許經急救後恢復心跳，但16日上午仍因因顱內大量出血動手術也不治。