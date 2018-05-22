兩人起口角 對方反嗆「動手啊！」法官判無罪

2018-05-22 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣張、與陳姓男子兩人有土地糾紛，對話時不慎起了口角，張口出惡言「我要打死你」並出拳作勢毆打，陳男反嗆「動手啊」，事後陳男以心生畏懼報警偵辦，檢方依恐嚇危害安全罪嫌提起公訴。不過，新竹地方法院認為，因陳男當場兩度反譏對方「動手啊」，認定陳男根本沒在怕，無法構成刑法的恐嚇危害安全罪，判決張男無罪。

判決書指出，張男與陳男兩人有土地糾紛，去年1月時張前往陳家理論，卻發生口角，張先是恫嚇「我要打死你！」，陳當場反譏對方「動手啊」。不過，在審理時，張男坦承他的確對陳男說過「我要打死你！」但否認有恐嚇之意，且當時陳男靠近他，還拿手機拍他，陳根本沒有恐懼感。

法官勘驗當時的錄影蒐證畫面，發現張男在口出「我要打死你！」後的第5秒與第17秒，陳男接連回嘴「你動手啊！」，總共2次。因此，法官認為，刑法305條的恐嚇危害安全罪，必須是以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者為要件，必須要有「惡害之通知」，使被害人心生畏怖，並致生危害於安全者，才能構成。