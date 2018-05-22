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龍潭刑警簡建忠屢破大案 獲選全國模範警察

2018-05-22 15:46聯合報 記者張弘昌╱即時報導

平日負責刑事工作，偵破大陸女子唐瑛，腰斬情夫棄屍案等重大刑案，龍潭警分局偵查隊偵查佐簡建忠，受到許多老刑事前輩教導啟發，上進的考取警佐班，目前在警察大學進修，今年並獲選為第54屆全國模範績優警察。

從警11年簡建忠，6年前從派出所警員，轉投入專業刑事工作。簡建忠以偵破唐瑛夥同前夫，殺人分屍棄屍案為例表示，在雜亂的犯罪現場或工具中，找到關鍵跡證而破案，真的很有成就感。當時若沒有找到棄屍現場，完整還原案發經過，教唆指使殺人的大陸女子唐瑛，到案時仍矢口否認參與命案。

簡建忠表示，刑案能夠成功偵破，需要情資偵蒐、證據收集、縝密分析研判，加上快狠準的逮捕行動，每個環節緊密配合，才能順利偵破。

偵破槍枝、毒品、殺人等等重大刑案不勝枚舉，簡建忠印象最深刻的是，是在民國106年間，得知有製毒工廠情資，循相關事證資料逐一過濾分析訪查，主動犧牲假日多次到桃園區、中壢區、平鎮區、楊梅區等處跟監，花了3個多月時間，才查出彭姓犯嫌等人落腳處所，最後以順利偵破彭嫌及劉嫌等7人，製造k他命毒品達96多公斤。

從事刑警，一定要把辦案當成積陰德，偵辦案子時需秉持同理心，每一案件對受害民眾而言都是件大事。簡建忠表示，當刑警真的沒日沒夜，不論勤務中或是放假，隨時都在外面，需要家人的體諒與支持，才能有今日這樣的成績。

桃園市龍潭警分局偵查隊偵查佐簡建忠，從警11年來屢破重大刑案，今年剛考上警大警佐...
桃園市龍潭警分局偵查隊偵查佐簡建忠，從警11年來屢破重大刑案，今年剛考上警大警佐班，並獲選全國模範警察。圖／簡建忠提供
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桃園市龍潭警分局偵查隊偵查佐簡建忠，從警11年來屢破重大刑案，今年剛考上警大警佐...
桃園市龍潭警分局偵查隊偵查佐簡建忠，從警11年來屢破重大刑案，今年剛考上警大警佐班，並獲選全國模範警察。圖／簡建忠提供
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殺人棄屍警察
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