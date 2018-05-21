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高雄警方破獲毒品案 溯源查到三名藥頭

2018-05-21 18:05聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市三民一警分局偵辦一起飯店內毒品交易案，員警查緝逮獲1名吸毒嫌犯和1名販毒嫌犯後，報請檢察官指揮，在短短48小時內又循線查獲2名上游毒販到案，並起獲市值約100萬元毒品；警政署長陳家欽今天前往警分局，慰勉破案有功人員。

三民一警分局三民派出所本月1日接獲轄內有飯店疑有毒品交易，派員前往查獲孫姓男子（22歲，毒品前科）涉持有安非他命，以及和孫男進行毒品交易的方姓毒販（29歲，毒品前科）。現場發現方涉嫌販賣有安非他命、大麻等各式毒品，警方隨即報請檢察官追查上游來源。

警方循線追查，隔日逮獲販毒給方的上游沈姓藥頭（26歲，毒品前科），再隔1天，又抓到販毒給沈的毒販程男（24歲，毒品前科），48小時內追緝到上游販毒網絡，逮捕3名販毒嫌犯與1名藥腳，並起獲998公克安非他命、87.8公克大麻、含MDMA成分的咖啡包217.公克，與57公克的K他命、40瓶共重2800.5公克俗稱「G水」的迷姦毒品和搖頭丸等毒品，市值約100萬元。

警政署長陳家欽今天上午先前往警分局，與承辦此案的三民所警員陳則翰、潘昱均和巡佐林國華、所長許志和偵查隊隊長許志雄等人座談。陳家欽感謝警員鍥而不捨，從持有毒品的嫌犯溯源追查，瓦解上游販毒網絡。

警政署長陳家欽（左4），今天前往三民一警分局慰勉偵破毒品案有功人員。記者黃宣翰／...
警政署長陳家欽（左4），今天前往三民一警分局慰勉偵破毒品案有功人員。記者黃宣翰／翻攝
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三民一警分局偵破毒品案，起出市價逾一百萬元毒品。記者黃宣翰／翻攝
三民一警分局偵破毒品案，起出市價逾一百萬元毒品。記者黃宣翰／翻攝
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毒品販毒陳家欽
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