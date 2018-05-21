影╱壯女殺弱男26刀 家屬：請她別再打電話問死者葬那裡

2018-05-21 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



體重90多公斤馮姓女子2015年間，稱40公斤重的劉姓同居男友伸手要錢，拿陶瓷刀砍殺他26刀，清理犯罪現場後自首。基隆地院依殺人罪判馮女12年徒刑。高等法院今開庭時，馮女不但遲到，還「坐輪椅」出庭，她以「男友灌我毒品」為由辯解，稱當時意識不清，「過程都忘記了」；被害家屬質疑是苦肉計。

相較於被害人由死者外甥單獨到庭，馮女則有教會教友相伴，並說是「出於神的愛」。馮女要離去時，態度與開庭時的「柔弱」判若兩人，大斥「沒經過我同意，幹嘛拍我？」，一名記者回稱「妳殺人有經過被害人同意嗎？」

死者的外甥廖翊瑋表示，馮女至今無任何表示，還不斷以疾病拖延訴訟，家人無法容忍她殺了人後從來沒有被上過銬、羈押過1天，如今還是行動自由，還由「教會」庇護她生活。廖說，家人自己有錢可以想活自己，只希望對方能夠受法律制裁。

劉姓死者2013年8月起就住在新北市私立汐止康復之家，2015年農曆過年，劉提分手，並多次託人轉告「我不在」。4月25日劉請假離開康復之家，暫時居住在馮惠暖家中； 4月30日凌晨2點多，馮惠暖、劉義雄爭執，她趁劉洗澡時，朝他身體刺劃，劉嚇得驚逃。但因身中26刀，肺部穿刺創，致胸腔等處出血，加上他遇害前已服用止痛劑、安眠藥、抗憂鬱劑、抗精神病藥物與抗焦慮劑等藥物，劉因混合出血性休克與中毒性休克死亡。

馮女向警方投案時自稱，劉向她要錢要不到，辱她三字經、揮拳打她，她一氣之下才到廚房拿陶瓷刀，朝他猛刺，不清楚刺劉幾刀。

檢警到場勘驗發現，犯罪現場顯然被馮女清洗過，不過，檢警在浴室天花板發現噴濺血跡，研判劉應是在浴室內遭馮女砍傷後，逃跑過程中，再遭馮女追殺致死。這26刀中，致命一刀是左胸靠近心臟處，胸口還有2刀，都是猛力插入的穿刺刀傷。

馮女雖坦承殺人，但辯稱她患有精神疾病，殺劉時已失去行為能力，台大醫院精神科醫師鑑定，也不排除馮女犯案時，已無辨識行為能力，基院依法減刑，但仍判12年徒刑。

馮姓女子聲稱，因「遭受攻擊」才反擊，但「中間都忘記了」，反稱是死者「灌我毒品」。

但死者外甥廖翊瑋表示，舅舅驗屍報告並無毒品反應，但她卻有安毒反應，事發3年卻將吸毒一事推給舅舅，他們無法接受。這一起死亡案，一審就審了2年，漫長的訴訟對家屬來說非常煎熬。他並向法官告狀，指馮女不斷打電話騷擾家人，稱想知道舅舅葬在那兒，希望馮女別再打電話來。