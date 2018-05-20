男子蜷伏暗巷角落不動 疑注射毒品過量死亡

2018-05-20 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市李姓男子染有毒癮，昨天被人發現倒臥在梓官路城隍巷旁暗巷內，手中臥有注射針頭，身旁並留有海洛因殘渣袋，陳經送醫急救不治，警方懷疑他注射毒品過量致死；李姐告訴警方說，弟弟染上毒品後，不僅妻離子散，連最寶貴性命也丟了，毒品真的害人不淺。

岡山警分局梓官分駐所昨天上午9點55分接獲民眾報案，一名男子倚靠於梓官路城隍巷廁所的牆邊許久不動，請警方前往了解。員警趕赴現場，發現一名男子蜷伏於暗巷角落，沒有意識，手上還握有疑似注射毒品針筒，嘴唇發黑且身體僵硬，警方立即通知梓官消防隊救護人員前來急救。

男子經過現場救護人員緊急做人工呼吸，再送往海總醫院急救後，昨天仍然宣告不治。 警方鑑識人員於命案現場蒐證，現場除了剛注射過的針筒外，另還有一小袋疑似毒品殘渣袋，經警方初篩，證實為毒品海洛因殘渣袋，再加上現場無打鬥痕跡，男子無明顯外傷，疑似因注射毒品過量導致心臟負荷不了死亡，警方昨已報請橋頭地檢署檢察官相驗。