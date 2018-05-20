李姓盤商疑收購331公斤大陸香菇 遭海關查獲

2018-05-20 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



端午節將屆，香菇等乾貨的使用量大增。財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課會同法務部調查局福建省調查處，經長時間佈線及搜證，18日共同執行金門地區市面查緝，在金門金寧鄉湖下村李姓民眾的住宅、古厝與車輛置物箱中，查獲總毛重約331.6公斤香菇，懷疑是李姓男子違法向小三通旅客搜集的大陸香菇，已違反海關緝私條例相關規定。

高 雄關高雄機場分關離島派出課今天表示，一般小三通的旅客可合法攜帶1公斤大陸香菇入境，但部分的不肖業者常藉以違法搜集，囤積轉售眸利，尤其端午節將至，民間製作粽子，香菇需求量大增，甚至有遊說旅客攜帶大陸香菇入境，以一趟新台幣2至3百元代價，化整為零，再違法搜集，形同變相走私。

高雄關查緝關員指出，臺灣香菇價格1公斤約900至1,200元，但大陸香菇價格相對低廉，1公斤僅200至300元，價差達3、4倍，不肖業者常以大陸香菇充當臺灣香菇販售。