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女大生買美白皂當母親節禮物 卻讓媽媽被騙90萬

2018-05-20 14:45聯合報 記者林孟潔╱即時報導

一名女大生因母親節將至，上網買淡斑美白皂當禮物，想送給遠在雲林的媽媽使用，未料卻遭詐騙集團盯上，要求她到ATM解除分期付款設定，她信以為真按照步驟操作，卻讓母親戶頭內的90萬元落入詐騙集團手中。

女大生平時在台北念書，5月初在「消費高手一起購」網站買價值1680元的淡斑美白皂，想要當成母親節禮物，回雲林時送給媽媽，未料她上周卻接獲假客服人員來電，表示因誤刷10筆金額，將會被重複扣款，要求她到ATM解除分期設定。

她驚慌失措，因平時使用母親的提款卡領零用錢，怕母親擔心便前往ATM依指示操作，但對方再謊稱操作失敗，將導致女大生母親的個資、密碼被公開，要求她把戶頭內的錢全領光，放在銀行「比特幣平台」比較有保障，她怕母親發現自己闖禍，基於補救心態，提領出母親戶頭內近90萬元，依指示操作超商機台購買「現代財富科技有限公司」比特幣，再將序號唸給對方，對方最後以確認金額為由掛電話。女大生原以為隔天母親戶頭會恢復原狀，未料母親發現戶頭內少了90萬元，才驚覺遭到詐騙。

刑事局指出，「消費高手一起購」疑似個資外洩，讓詐騙集團掌握到消費者訂單資訊，本月起有多名客戶接獲假客服電話，要求到ATM操作解除分期設定。

經統計，五月至今已有31件「消費高手一起購」詐騙案，其中8件是詐騙集團為躲避警方攔阻ATM匯款，要求被害人操作超商機台購買「現代財富科技有限公司」比特幣，一旦詐騙集團取得交易序號，便難以透過165圈存機制與警示帳戶攔阻。

警方表示，民眾若誤信假客服話術，前往操作ATM解除分期付款，能在「黃金30分鐘」內撥打165專線進行緊急圈存，有較高的機會攔阻成功。

刑事局提醒，民眾若在4、5月利用「消費高手一起購」購物，務必多加留意，接聽電話有「解除ATM設定」、「重複訂購」等關鍵字，請立即掛斷，且銀行沒有比特幣平台供暫存款項，若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

「消費高手一起購」疑個資外洩，不少消費者接獲詐騙電話。圖／刑事局提供
「消費高手一起購」疑個資外洩，不少消費者接獲詐騙電話。圖／刑事局提供
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警方提醒若誤信詐騙集團話術操作ATM，把握黃金30分鐘較有機會成功攔阻。圖／刑事...
警方提醒若誤信詐騙集團話術操作ATM，把握黃金30分鐘較有機會成功攔阻。圖／刑事局提供
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「消費高手一起購」疑個資外洩，不少消費者接獲詐騙電話。圖／刑事局提供
「消費高手一起購」疑個資外洩，不少消費者接獲詐騙電話。圖／刑事局提供
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「消費高手一起購」疑個資外洩，不少消費者接獲詐騙電話。圖／刑事局提供
「消費高手一起購」疑個資外洩，不少消費者接獲詐騙電話。圖／刑事局提供
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「消費高手一起購」疑個資外洩，不少消費者接獲詐騙電話。圖／刑事局提供
「消費高手一起購」疑個資外洩，不少消費者接獲詐騙電話。圖／刑事局提供
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詐騙集團比特幣超商

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