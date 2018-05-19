男子被圍殺剁去無名指丟包 警方緊急送醫接合

2018-05-19 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



黃姓男子日前因飲酒糾紛，與人發生衝突，他今天清晨7時30分許開車離開彰化市金馬路一家KTV時，被對方4名男子尾隨，在彰化市茄苳路分持刀棍將他砍殺，造成右手受傷，無名指則被剁下遺留現場，並被載往彰濱秀傳醫院外草叢後逃逸，黃男隨後被送往彰基緊急做顯微手術接回手指，警方已掌握行凶對象，正積極追緝中 。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦說，日前在彰化市一家KTV發生兩波人馬，飲酒時發生衝突，打群架，警方據報後，前往處理，將雙方人馬帶回，分別依社會秩序維護法究辦。沒想到，其中一波人馬4人不善罷干休，獲知黃姓男子常在彰化市金馬路一家KTV出入，共乘一輛租賃車在店門外埋伏。

鐘振邦說，黃姓男子驅車離開KTV，凶嫌開車尾隨到茄苳路2段，卻被黃發現，隨即下車，雙方發生口角衝突，4人分持棍棒及刀械圍殺，黃被打得倒地不起，右手無名指被削去一截，留在現場，凶嫌等人隨後將黃押上車，載往彰濱秀傳醫院外草叢。

警方接獲報案後，趕到現場，找到黃的無名指，並接獲通報黃已在彰濱秀傳醫院急診室，立即將黃的無名指帶著趕往醫院，但因彰濱秀傳沒有顯微手術，於是將他轉送彰化基督教醫院緊急接合。

警方依租賃車及之前訊問筆錄資料，已掌握凶嫌對象，正積極追緝中。