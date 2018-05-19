深夜無法代叫鎖匠開鎖 男子怒踹2警送辦

2018-05-19 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南20歲曾姓男子今天凌晨3時多返回中西區租屋處，發現家門電子鎖沒電打不開，向110求助，市警二分局中正派出所警員徐承佑、陳明杰到場處理，委婉說明深夜時段無鎖匠願前往，建議他聯繫房東處理，未料，他瞬間火氣上來，涉嫌以腳猛踹兩警下腹部，出手阻擋時右手臂也遭踹傷，費周章將他制伏，中午依妨害公務罪嫌送辦。

警方指出，徐、陳2警接獲110通報，前往大智街一民宅有民眾需要警方協助，抵達現場了解後，得知曾姓男子，因家門電子鎖沒電，無法進入家中，希望警方能協助幫忙聯絡鎖匠處理。時值凌晨3時19分，夜深人靜，沒有店家做生意，2警委婉說明，建議他自行聯繫房東，時效上會比較快。

然而，曾無法接受，瞬間情緒失控後開始動手動腳，經警方勸說及制止無效，涉嫌以腳猛踹徐、陳下腹部，2警出手阻擋時，右手手臂也遭踹傷紅腫，2警不容對方一再挑釁，當場將曾制伏逮捕。他返所後依舊難以控制情緒，大聲喧鬧，直至天亮後被送到偵查隊，情緒才逐漸平靜下來。

據調查，曾似有躁鬱症傾向，甚至難以控制自己情緒，一不如意，瞬間火氣上來，一發不可收拾，年紀輕輕，已有多項前科。警方依妨害公務罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。