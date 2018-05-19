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萍水相逢聊消費糾紛 對方竟是股東打起來了

2018-05-19 11:32聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄張姓男子今天清晨在小吃攤吃早餐，與不相識的謝姓男子併桌吃飯，雙方聊開，他談起曾在某家店消費的不愉快經驗，不巧謝姓男子正是他所說的店家股東，雙方聊到起口角，對方找人助陣，涉嫌毆傷他離去，連員警聽得也不禁笑了出來。警方正聯繫謝到案說明。

警方表示，今天清晨5點20分左右，張姓男子（33歲）到高雄市新興區錦田路肉燥飯小吃攤吃早餐，與謝姓男子（40歲）併桌，2人邊吃飯邊聊天，張談起2年前曾去某家店消費，曾遇到一些不愉快的消費經驗，頻罵那家店，不料，謝姓男子正是他斥罵的店家股東，雙方起口角，才演變成狹路相逢，謝姓男子立即打電話找另名男子到場，涉嫌拿安全帽打傷張。

糾紛發生地點就在高雄市警新興分局中正三路派出所附近，警方據報錦田路與黃海街口有人打架，員警立即趕到場，但涉案的謝姓男子與另名身分不明的男子已經離去。員警發現張左耳下方被打傷流血，找救護人員為他包紮送醫，已無大礙。

員警在案發地察問事發原因，聽張說起並不認識對方，純粹是聊天聊到以前的消費經驗，沒想到對方正好是那家店的股東，讓員警也對這樣的巧事不禁莞爾。不過，張沒向警方說明2年前究竟發生什麼消費糾紛，警方根據路口監錄畫面，依車籍查出謝姓男子身分，將通知謝到案說明。

路口監錄系統錄到張姓男子（中）與謝2人爭執畫面。記者林保光／翻攝
路口監錄系統錄到張姓男子（中）與謝2人爭執畫面。記者林保光／翻攝
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張姓男子被打傷，警方趕到場處理。記者林保光／翻攝
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員警察問事發經過，比手釐清出萍水相逢演變成狹路相逢，也不禁莞爾。記者林保光／翻攝
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