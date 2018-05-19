幼時被霸凌長大入幫派 如今他迷途知返

2018-05-19 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



更生保護會桃園分會昨在永平工商校慶園遊會設10多攤更生市集，鼓勵更生人創業獲得社會認同，輔導觀護所收容少年的日光之家，學員叫賣綿綿糖及手提包，更生市集的軟糖、手工蛋捲、烘培蛋糕等商品，搶購人潮熱絡。

楊梅日光之家輔導學員林小宏（化名），因妥瑞症影響肢體言語動作，小時候常被嘲笑、霸凌，卻在國小高年級學抽菸、打架，反過來欺凌他人。國中加入幫派，涉擄人案被收容，輔導進日光之家後，現不但成熟懂事，練就口才表達，還行銷解說日光之家綿綿糖及手工提包。

林小宏說，父親吸毒早逝，他因患妥瑞症受到母親溺愛，加入幫派飆車、打架鬧事，從不覺得生命是自己的。直到進觀護所及接受日光之家輔導，跟15名收容學員在牧師教誨下，踏實的過生活，經營餐館及手工綿綿糖，看到顧客對作工精美的蝶谷巴特手提包愛不釋手，很有成就感，也有信心重返社會。

桃園地檢署檢察長彭坤業表示，收容人在監獄教化期間與社會脫節，出獄後無法適應，造成更生人自暴自棄走回頭路。除監獄職業專長訓練，更生保護會也輔導鼓勵更生人，經由小攤位販售創業，讓家人及社會能夠真正的接納與肯定。