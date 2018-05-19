小琉球漁船海上喋血 印尼漁工互砍1人被推下海

2018-05-19 01:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東小琉球籍漁船「明滿祥38號」，昨天下午在關島東北方530浬海域作業時，台籍辜姓船長發現有名印尼漁工失蹤，船長發現另名印尼漁工有手傷，追問才知道竟發現是2名印尼漁工口角後持刀互砍，1人被推下海；漁業署要求船長依國際慣例找尋落海漁工72小時，但船東得知行兇漁工情緒不穩，請漁會轉請漁業署准予返航，並請海巡署派船戒護以保障所有人員安全。

琉球區漁會昨天下午接獲「明滿祥38號」辜姓船長通報，指該船前天深夜11時作業時，發現1名印尼漁工不見人影，隨即在當地海域搜索，但搜索無果，今天發現另名印尼漁工手上有疑似刀傷傷痕，覺得事情不單純，追才知道2名印尼漁工持刀互砍，被刺漁工還被推入海中。

船長回報船上有台籍船長1名、印尼籍船員11名（含落海印籍人員）共12名、另船長反映該船油量不夠，若需即刻返台，需待補充油料後才能回台；琉球區漁會及漁業署除請船長注意海上安全，並派員監控行兇的嫌疑人，若有緊急狀況，請他立即回報，並請船主提供該船船員清冊與行兇嫌疑人、被害者身分資料，也請船長在案發海域搜索3日。

船東昨天深夜琉球區漁會反映，漁工不小心落海協尋是應該也是必須，但這是外籍漁工互相拿刀互砍而導致落海，目前肇事漁工還在船上，據船長回報情緖很不穏定，他怕船長和輪機長被船上漁工殺害，請求漁業署准予馬上返航，並請海巡署派船戒護以保人員安全；漁會已將意見轉知漁業署。