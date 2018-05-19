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臉書回應周刊爆料 陳詩欣宣布辭東華大學教職

2018-05-19 01:03聯合報 記者王燕華╱即時報導

奧運跆拳金牌得主陳詩欣。聯合報系記者蔡翼謙／攝影
奧運跆拳金牌得主陳詩欣。聯合報系記者蔡翼謙／攝影
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有周刊本月16日爆料，指奧運跆拳道金牌陳詩欣接受政府補助使用東華大學校地訓練選手，卻有不當體罰並私下收取費用情事。陳詩欣原本不願多做回應，但18日透過個人臉書發出約3千字長文一一駁斥，並宣布要辭去東華大學教職，終止在東華大學長達8年的四級跆拳道選手培育計畫，但也強調會堅守岡位，繼續培訓花蓮基層選手。

陳詩欣在文中，對於周刊報導提到她沒去東華大學上課，澄清指出，她每學期在第一堂上課時，除了發給學生該學期的課綱，也會告知學生們何時帶隊外出比賽。外出參賽、移地訓練、孩子或她突然身體不適時，也會安排代課老師依照課綱進度教學並給予專業指導與示範。

對外傳她的團隊在今年1月起就離開東華大學以及培訓基地，都未在東華美崙校區正常訓練等，她也聲明，培訓團隊都正常在基地訓練至5月，期間未領取教育部體育署及東華大學任何薪水。

「詩欣功成身退，不會眷戀」她表示，自己已到體育署說明原委，並提出終止在東華大學的跆拳道培訓計畫，會離開東華大學教職。

陳詩欣強調，接連的負面新聞，不會影響她一直以來的正面能量與待人為善的力量，更不會打擊她想積極推廣花蓮跆拳道的決心.。「無論失去多少，我依然正向看待自己的人生，會努力東山再起，我還有父母要孝順，兒女要陪伴照顧，我會撐起一切。」

奧運跆拳道金牌女將陳詩欣，在臉書發文宣布辭去東華大學教職，並澄清外界指控。圖／翻...
奧運跆拳道金牌女將陳詩欣，在臉書發文宣布辭去東華大學教職，並澄清外界指控。圖／翻攝陳詩欣臉書
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東華大學陳詩欣跆拳

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