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專偷汽車財物 慣竊滿載戰利品人贓俱獲

2018-05-18 18:55中央社 苗栗縣18日電

苗栗縣竹南運動公園附近停車場屢傳汽車財物遭竊，警方調閱監視器鎖定40歲黃姓慣竊，追查到可疑出沒處，發現他正在路邊悠閒整理汽車，車內放著各式「戰利品」當場人贓俱獲。

苗栗縣竹南警分局今天表示，日前連續接獲民眾報案稱，停放竹南運動公園附近停車場內汽車車窗遭破壞、財物遭竊，甚至有車輛不翼而飛，經成立專案小組全面清查並調閱監視器畫面，鎖定黃姓犯嫌。

警方調查，設籍新竹縣峨眉鄉的黃姓男子，有竊盜毒品等多項前科，常駕車出沒於新竹、苗栗一帶，昨天下午掌握情資前往頭份、竹南交界可疑落腳處查緝。員警到場時發現，黃男正在路邊悠閒整理自己車輛，裡面放著許多偷來的「戰利品」。

黃男被眼尖員警認出時一臉錯愕，對於車內起獲的手機、名牌錢包、手錶等大量贓物啞口無言，另坦承日前在公園五街偷竊一輛自小客車，棄置在竹南鎮新南里一帶。

警方發現，黃男犯案狡詐，將竊得車牌懸掛在贓車上，增加查緝困難；此外，員警在他車上另查獲一支自用毒品吸食器，全案依竊盜等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，涉及違反毒品危害防制條例部分將另案函送。

竹南分局長陳宏賓提醒民眾，停放車輛務必確實上鎖，並避免在車內放置貴重物品，以免引起竊賊覬覦，警局將持續規劃防竊勤務，以維護轄內治安。

毒品竊盜停車場

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