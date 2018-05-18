色誘男友收上百支走私槍 台泰混血女爆哭：幫他賺錢

2018-05-18 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



刑事局偵辦109支黑槍走私案，鎖定林姓男子及其林姓女友涉嫌找陳姓男子接貨，懷疑陳被林女「色誘」利用，昨天在嘉義攻堅逮捕這對情侶，兩人部分坦承，今天下午被移送基隆地檢署複訊。

警方調查，林姓男子（32歲）疑具竹聯幫弘仁會背景，有毒品前科，他涉嫌依竹聯幫弘仁會板橋分會長廖姓男子（30歲）指示，透過林姓女友（29歲）找陳姓男子（31歲）租賃倉庫，收取走私槍彈。

據調查，林女是台泰混血兒，她腳踏兩條船，同時與林男及陳交往，還向陳謊稱懷孕4個月，陳不知自己「戴綠帽」，誤以為林女懷了自己的孩子，警方懷疑他受「色誘」鋌而走險。

警方查出，林男曾面交工作用手機及倉庫租金給陳，並指示弟弟到倉庫協助搬貨，林女跟陳有通聯紀錄，收貨時雙方曾以通訊軟體聯繫。

林男供稱，受指使協助收貨，猜想「不是槍就是毒」，事成後會有酬勞，尚未拿到錢；林女被逮後數度泣不成聲，稱轉達林男工作指示，不清楚貨物內容，只是想幫陳賺錢。