親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蓋電廠就再也吃不到深澳小卷 他讓侯友宜動容

是否辭職副市長 陳景峻：白綠合作才能雙贏

色誘男友收上百支走私槍 台泰混血女爆哭：幫他賺錢

2018-05-18 17:02聯合報 記者李奕昕╱即時報導

刑事局偵辦109支黑槍走私案，鎖定林姓男子及其林姓女友涉嫌找陳姓男子接貨，懷疑陳被林女「色誘」利用，昨天在嘉義攻堅逮捕這對情侶，兩人部分坦承，今天下午被移送基隆地檢署複訊。

警方調查，林姓男子（32歲）疑具竹聯幫弘仁會背景，有毒品前科，他涉嫌依竹聯幫弘仁會板橋分會長廖姓男子（30歲）指示，透過林姓女友（29歲）找陳姓男子（31歲）租賃倉庫，收取走私槍彈。

據調查，林女是台泰混血兒，她腳踏兩條船，同時與林男及陳交往，還向陳謊稱懷孕4個月，陳不知自己「戴綠帽」，誤以為林女懷了自己的孩子，警方懷疑他受「色誘」鋌而走險。

警方查出，林男曾面交工作用手機及倉庫租金給陳，並指示弟弟到倉庫協助搬貨，林女跟陳有通聯紀錄，收貨時雙方曾以通訊軟體聯繫。

林男供稱，受指使協助收貨，猜想「不是槍就是毒」，事成後會有酬勞，尚未拿到錢；林女被逮後數度泣不成聲，稱轉達林男工作指示，不清楚貨物內容，只是想幫陳賺錢。

警方在上月29日破獲這批走私槍彈，關務署基隆關查驗由香港出貨的貨櫃，聯同警方從兩台注塑機查獲109支黑槍及1萬2378發子彈，刑事局偵三大隊取出槍彈跟監物流，本月4日在新北市三峽區某倉庫逮捕接貨的陳等6人，10日將廖及其曾姓小弟從新加坡押返，昨天再逮情侶檔。

刑事局偵辦109支黑槍走私案，鎖定林姓男子及其林姓女友涉嫌找人接貨，昨天在嘉義攻...
刑事局偵辦109支黑槍走私案，鎖定林姓男子及其林姓女友涉嫌找人接貨，昨天在嘉義攻堅逮捕這對情侶，今天詢後移送基隆地檢署。記者李奕昕／攝影
分享
刑事局偵辦109支黑槍走私案，鎖定林姓男子及其林姓女友涉嫌找人接貨，昨天在嘉義攻...
刑事局偵辦109支黑槍走私案，鎖定林姓男子及其林姓女友涉嫌找人接貨，昨天在嘉義攻堅逮捕這對情侶，今天詢後移送基隆地檢署。記者李奕昕／攝影
分享
刑事局偵辦109支黑槍走私案，鎖定林姓男子及其林姓女友涉嫌找人接貨，昨天在嘉義攻...
刑事局偵辦109支黑槍走私案，鎖定林姓男子及其林姓女友涉嫌找人接貨，昨天在嘉義攻堅逮捕這對情侶，今天詢後移送基隆地檢署。記者李奕昕／攝影
分享

走私情侶竹聯幫

相關新聞

基隆破毒品客製化工廠 蔓越莓、葡萄、檸檬口味可任選

2018-05-18 16:23

影／美國富商送愛禮物要繳稅？台灣單身婦超想匯款被阻

2018-05-18 16:11

工人裝燈觸電 當場失去呼吸心跳

2018-05-18 16:08

竹聯月堂賣貨給自家人再轉銷酒店 男子12樓跳窗逃逸

2018-05-18 15:21

統聯高雄市公車搶平交道 撞損柵欄幸無傷亡

2018-05-18 13:08

中山分局被柯文哲檢舉 柯：警察陳年壞習慣要改

2018-05-18 11:26

警私下安排羈押禁見犯嫌會家人？檢警：了解中

2018-05-18 10:53

黑槍走私案 警扮蜘蛛人 攻堅逮情侶檔

2018-05-18 01:10

宜蘭菜販命案 民代之弟晚間聲押獲准

2018-05-17 21:08

影／攻堅逮人！上百把走私槍枝 刑事局逮情侶檔共犯

2018-05-17 18:33

佛堂變身毒品加工廠 住持竟跟著拉K

2018-05-17 15:26

咖啡哥被斷手腳 警鬆口他舞廳前遭挾持也傳槍擊

2018-05-17 15:21

宜蘭菜販命案 民代之弟被查辦釐清案情

2018-05-17 14:50

109把走私黑槍送進倉庫 情侶檔聯繫接貨落網

2018-05-17 13:53

北宜騎士疑過彎自摔 頭遭貨車輾爆無生命跡象

2018-05-17 13:15

北市大樓就快完工 板模工人疑高處墜落身亡

2018-05-17 12:38

想拿倭刀「斬蔡」 呂軍億：我不屑提她名字

2018-05-17 12:02

播音樂太大聲嫌吵 室友竟持刀猛刺殺人

2018-05-17 11:54
看更多

熱門文章

影／攻堅逮人！上百把走私槍枝 刑事局逮情侶檔共犯

2018-05-17 18:33

7千公斤蔬果惹議 北農總經理吳音寧遭北檢分案調查

2018-05-17 21:41

影／台南幼兒園起火 上百師生受困頂樓獲救

2018-05-18 14:10

輕熟女全裸半套服務 水電工床上喊爽被活逮　

2018-05-18 12:26

設人頭公司賺2.1億原物料價差 奇美前員工被起訴

2018-05-17 18:03

逼員警吃案的副所長 調附近派出所續當主管

2018-05-17 22:30

阿婆一顆高麗菜賣355元 網友傻眼：別利用愛心

2018-05-18 10:50

拒絕不熟奧友借款 換寄食品救急結果讓他傻眼

2018-05-17 19:16

包庇色情酒店 6警聲押禁見

2018-05-18 01:10

最狂消防隊！鳳梨堆滿門 隊員：怕死就不要進火場

2018-05-17 21:34

影／拖板車國道撞護欄 載怪手飛落對向車道造成南下大塞車

2018-05-18 09:06

知名食品大廠小羊羹 一口咬出小強屍

2018-05-17 21:41

撞死清大博士生丟掉他筆電判18年 今嗆警被捕

2018-05-18 14:41

警私下安排羈押禁見犯嫌會家人？檢警：了解中

2018-05-18 10:53

回收業者打翻廢油長達500公尺 害警員民眾4人摔車

2018-05-18 15:48

吳音寧菜送家鄉 北檢分案調查

2018-05-18 01:10

中山員警包庇酒店案延燒 6警遭檢聲押

2018-05-17 22:47

中山分局遭檢調搜索 傳市長柯文哲收到檢舉指示嚴辦

2018-05-17 20:02

酒駕惹禍！屏東里港深夜車禍 機車「3貼」1死2傷

2018-05-18 10:07

專偷運動公園車內財物 賊整理戰利品被逮

2018-05-18 10:26

中山分局被柯文哲檢舉 柯：警察陳年壞習慣要改

2018-05-18 11:26

阿里山森林遊樂區遊客墜橋死亡 警釐清墜橋原因

2018-05-18 09:53

斬首蔣公銅像 判刑8月

2018-05-18 01:10

市長柯文哲指示嚴辦中山分局案 移送地檢

2018-05-17 20:41

女控男同事壓制她還單手戴套性侵 法官：怎麼可能？

2018-05-18 15:53

統聯高雄市公車搶平交道 撞損柵欄幸無傷亡

2018-05-18 13:08

這群人在各地用薩克斯風 送平鎮6名消防員最後一程

2018-05-17 19:58

基隆破毒品客製化工廠 蔓越莓、葡萄、檸檬口味可任選

2018-05-18 16:23

酒後偷襲酒伴女友私處 好友飆罵：手真賤

2018-05-18 16:35

宜蘭菜販命案 民代之弟晚間聲押獲准

2018-05-17 21:08

敬鵬火警6殉職消防員公祭 2000人送行

2018-05-18 01:10

饒舌歌手呼麻治病 被警方逮捕喊「大麻除罪化」

2018-05-17 21:10

黑槍走私案 警扮蜘蛛人 攻堅逮情侶檔

2018-05-18 01:10

糟了！貨櫃車卡涵洞

2018-05-17 23:22

這麼餓？女子半夜求助110 竟要警幫買點心

2018-05-18 11:07

女子半夜打110 問警「幫忙買點心可以嗎？」

2018-05-18 15:54

用line傳訊分工偷車 2男被抓手機成鐵證

2018-05-18 13:05

色誘男友收上百支走私槍 台泰混血女爆哭：幫他賺錢

2018-05-18 17:02

裝修違法遭舉報 投資客樓梯間倒廚餘報復

2018-05-18 14:51

最牛欠繳停車費大戶 欠32萬人間蒸發連車也不知去向

2018-05-18 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top