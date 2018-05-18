色誘男友收上百支走私槍 台泰混血女爆哭：幫他賺錢
刑事局偵辦109支黑槍走私案，鎖定林姓男子及其林姓女友涉嫌找陳姓男子接貨，懷疑陳被林女「色誘」利用，昨天在嘉義攻堅逮捕這對情侶，兩人部分坦承，今天下午被移送基隆地檢署複訊。
警方調查，林姓男子（32歲）疑具竹聯幫弘仁會背景，有毒品前科，他涉嫌依竹聯幫弘仁會板橋分會長廖姓男子（30歲）指示，透過林姓女友（29歲）找陳姓男子（31歲）租賃倉庫，收取走私槍彈。
據調查，林女是台泰混血兒，她腳踏兩條船，同時與林男及陳交往，還向陳謊稱懷孕4個月，陳不知自己「戴綠帽」，誤以為林女懷了自己的孩子，警方懷疑他受「色誘」鋌而走險。
警方查出，林男曾面交工作用手機及倉庫租金給陳，並指示弟弟到倉庫協助搬貨，林女跟陳有通聯紀錄，收貨時雙方曾以通訊軟體聯繫。
林男供稱，受指使協助收貨，猜想「不是槍就是毒」，事成後會有酬勞，尚未拿到錢；林女被逮後數度泣不成聲，稱轉達林男工作指示，不清楚貨物內容，只是想幫陳賺錢。
警方在上月29日破獲這批走私槍彈，關務署基隆關查驗由香港出貨的貨櫃，聯同警方從兩台注塑機查獲109支黑槍及1萬2378發子彈，刑事局偵三大隊取出槍彈跟監物流，本月4日在新北市三峽區某倉庫逮捕接貨的陳等6人，10日將廖及其曾姓小弟從新加坡押返，昨天再逮情侶檔。
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