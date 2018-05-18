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中山分局被柯文哲檢舉 柯：警察陳年壞習慣要改

2018-05-18 11:26聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

中山分局6名前後任現職官警昨被檢調搜索、約談，傳出是市長柯文哲提供資料。對此，柯文哲今天受訪回應，政風處把檢舉信轉給他，他也親自交給警察局長陳嘉昌，並要求查辦到底。但柯文哲不願回應相關內容，僅表示警方常常有些陳年壞習慣，他覺得社會往前該改要改。

柯文哲出席斯文里三期拆除工程暨新廈命名典禮。記者莊琇閔／攝影
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柯文哲警察

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