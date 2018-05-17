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佛堂變身毒品加工廠 住持竟跟著拉K

2018-05-17 15:26聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市劉姓、吳姓男子涉嫌用一粒眠混和製作、販賣毒品咖啡包，還租用1間佛堂當作掩護，警方前天持搜索票到場逮人，起獲4291包成品，價值約200萬元；警方還發現，該佛堂住持竟然也在拉K，訊後依法將3人依法送辦。

桃園警分局偵查隊分隊長簡國峻指出，劉男（27歲）有公共危險、軍法等前科，日前在桃園區至善路段租下1棟透天厝，利用1樓的佛堂作為掩護，2樓則當成毒品製造、分裝廠，後來劉曾被國道警方攔查，循線追緝到這個據點。

警方經報請桃園地檢署檢察官林劭燁指揮偵辦，前天持搜索票到場逮人，發現1樓佛堂內供奉多尊佛祖，但香火十分冷清，並沒有其他信眾參拜，而循著一旁樓梯上2樓，立刻發現研磨缽、封口機，以及包裝袋等分裝工具。

警方並起獲高達4291包毒品咖啡包（重64公斤），以及作為原料的一粒眠（687公克），分裝袋上則印上黑底紅色的小丑頭當作Logo；警方估計，劉以每1包500元販售，查獲這批毒品約市價超過200多萬元，約可供5000人施用。

訊時劉坦承製作，但否認販賣意圖，還辯稱說「整批毒品都是自己用的！」而吳姓同夥則稱，自己只是劉的朋友，僅幫忙當司機運送，2人均被依毒品危害防制條例移送地檢署，劉被聲押獲准、吳交保候傳。

令警方驚訝的是，劉租用的佛堂住持竟然也在拉K，一度懷疑可能也是同夥，但該住持也辯稱，不知道劉、吳在樓上製毒，警方經查，也未發現住持為共犯跡象，加上他吸食K他命屬三級毒品且用量低，僅能以行政裁罰。

警方查獲大量毒品咖啡包。記者曾健祐／攝影
警方查獲大量毒品咖啡包。記者曾健祐／攝影
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劉嫌利用樓下佛堂當作掩護。圖／警方提供
劉嫌利用樓下佛堂當作掩護。圖／警方提供
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劉男用黑底紅色小丑頭包裝。記者曾健祐／攝影
劉男用黑底紅色小丑頭包裝。記者曾健祐／攝影
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警方查扣製毒工具。記者曾健祐／攝影
警方查扣製毒工具。記者曾健祐／攝影
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劉被依法送辦，法院裁定收押。圖／警方提供
劉被依法送辦，法院裁定收押。圖／警方提供
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劉嫌利用樓下佛堂當作掩護。圖／警方提供
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毒品咖啡國道

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