不只被打斷手腳 警鬆口高雄「咖啡哥」還被槍擊

2018-05-17 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市因網路直播對「同心會」嗆聲，被網友稱為「咖啡哥」的陳姓男子，昨天遇襲，遭多名男子涉嫌打斷四肢丟棄高雄市立殯儀館火葬場。由於陳直播他在舞廳前被挾持的畫面中傳2聲槍響，今天警方鬆口，查出與陳同往的男子開槍，其中1槍打中呂姓男子的腳趾，警方正追查開槍歹徒身分。

警方瞭解，46歲的陳姓男子年輕時入獄，結識高雄1名大哥級人物，出獄後跟著這名大哥工作，成為這名大哥的左右手，不過，後來因許多私事糾結，被騙不少錢後便自我放縱 ，也與這名大哥級人物漸行漸遠，約半年前，陳開始以網路直播方式，對許多大哥級人物嗆聲，影片在圈內群組或臉書流傳許久。

警方表示，5月13日陳在高雄市新興區七賢路某舞廳，為了帶舞姐出場的事起糾紛，昨天陳以直播訊息號召群組好友，要去舞廳表達不滿，他到舞廳時也開直撥，在衝突影片中傳出2聲槍響，同車及同行另至少2車朋友逃離，他才被押上車，在車上被打斷四肢，載去市立殯儀館丟包，目前仍住院治療。