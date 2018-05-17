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跳傘為什麼沒打開？ 前保傘連士兵一句話令人心酸

不只被打斷手腳 警鬆口高雄「咖啡哥」還被槍擊

2018-05-17 15:21聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市因網路直播對「同心會」嗆聲，被網友稱為「咖啡哥」的陳姓男子，昨天遇襲，遭多名男子涉嫌打斷四肢丟棄高雄市立殯儀館火葬場。由於陳直播他在舞廳前被挾持的畫面中傳2聲槍響，今天警方鬆口，查出與陳同往的男子開槍，其中1槍打中呂姓男子的腳趾，警方正追查開槍歹徒身分。

警方瞭解，46歲的陳姓男子年輕時入獄，結識高雄1名大哥級人物，出獄後跟著這名大哥工作，成為這名大哥的左右手，不過，後來因許多私事糾結，被騙不少錢後便自我放縱 ，也與這名大哥級人物漸行漸遠，約半年前，陳開始以網路直播方式，對許多大哥級人物嗆聲，影片在圈內群組或臉書流傳許久。

警方表示，5月13日陳在高雄市新興區七賢路某舞廳，為了帶舞姐出場的事起糾紛，昨天陳以直播訊息號召群組好友，要去舞廳表達不滿，他到舞廳時也開直撥，在衝突影片中傳出2聲槍響，同車及同行另至少2車朋友逃離，他才被押上車，在車上被打斷四肢，載去市立殯儀館丟包，目前仍住院治療。

高雄市警新興分局昨天逮捕涉案的宋姓、賴姓、陳姓和呂姓等4名男子，呂左腳趾受傷，原本向警方稱是「踢到鐵板受傷」，經警方追查出，他的左腳中指粉碎性骨折，是在衝突中遭開槍擊傷。警方初步瞭解，涉嫌開槍的人疑似跟著「咖啡哥」陳姓男子到舞廳的男子，但與陳未同車，身分待查。

「咖啡哥」陳姓男子在網路對許多大哥級人物嗆聲畫面。圖／擷自「黑色豪門企業」臉書專...
「咖啡哥」陳姓男子在網路對許多大哥級人物嗆聲畫面。圖／擷自「黑色豪門企業」臉書專頁
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呂姓男子的左腳受傷，疑與咖啡哥衝突中遭人開槍打傷。記者林保光／翻攝
呂姓男子的左腳受傷，疑與咖啡哥衝突中遭人開槍打傷。記者林保光／翻攝
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網路直播咖啡

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