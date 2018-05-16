敬鵬6消防殉職案 桃檢今再傳6名現場指揮官偵訊

2018-05-16 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



上月28日桃園平鎮敬鵬工業廠大火，奪走6名消防員性命，明天將在桃園巨蛋舉辦「悼念消防英雄追思會」；為釐清案情，檢方今以證人身分傳訊包含桃園市消防局第四救災救護大隊長黃世忠等6名現場指揮官，確認當天指揮調度有無疏失。 桃園地檢署今以證人身分，傳訊包含第四大隊隊長黃世忠等6名現場指揮官，釐清有無調度、指揮疏失。記者曾健祐／攝影 分享 facebook

桃園地檢署指出，偵辦重點主要在確認敬鵬公司的設備維修管理、危險物存放有無依照規定，另外桃園市消防局部分，則要釐清當天現場指揮官，在指揮、搶救過程。

檢方說，事發後進火場勘驗過1次，近期會再到場持續蒐證，已調閱敬鵬的工作紀錄簿、警衛監視器畫面，經發及建管資料等，以及消防車的行車紀錄器，以利完整還原當天救援狀況。

除案發隔天初步訊問8名敬鵬幹部、警衛，日前已再傳訊7名員工；而外界質疑當天喪生的2名泰籍移工，是酒醉才逃不出受困被燒死，檢方另也傳了9名移工，確認當晚他們究竟在做什麼。

今天早上9點半，地檢署再以證人身分傳訊桃園市消防局第四大隊長黃世忠等6名現場指揮官，主要釐清當天指揮、調度權行使有無疏失，至於起火原因仍由消防局火調科調查中。

據了解，當天消防員進入敬鵬三廠時，起初1樓仍燈火通明，公司員工、警衛都告知有人受困，消防弟兄經下令後往裡面衝，但沒想到樓上起火會迅速往下延燒，幾乎是「完全出乎意料之外」，指揮官立即下達撤退命令，未料仍造成7人受困、6人喪命悲劇。