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一張父女出遊照 讓陳詩欣老公猛嘆息

2018-05-16 10:29聯合新聞網 綜合報導

圖擷自董俊男臉書
圖擷自董俊男臉書
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陳詩欣日前與夫董俊男疑似外遇事件互控家暴失和後，董俊男單獨帶大女兒至花蓮七星潭旅遊，旅程中與女兒兩人的合影，少了昔日也會出現在照片中的小兒子，讓董大嘆「人事已非」，並表示人世間的險惡冷漠，即便是最信任的親人都會變得「毫無人性」。

董俊男在離家後，經常將與女兒兩人的出遊照放上臉書，這回到全家人以前經常去的景點七星潭，卻只剩爸爸與女兒的身影，董在臉書po文指出，連大女兒都跟他說「好想弟弟」，面對婚變，董自承一時之間無法調適好，這張只剩一半成員的出遊合影讓他大嘆「人事已非」。

董俊男於臉書PO文，文中不斷提及與陳詩欣的小兒子：「騎著電動自行車沿著兩潭自行車道往七星潭，沿途美景依舊，但人事已非，生活中少了小兒子，一直還調適不過來。幸好，女兒沿路一直吵我，勉強地讓我不再掉入思念的漩渦中無法自拔……」，「這自行車道，我與兩位孩子多次自住家出發騎到七星潭，越騎，往日回憶越是一一浮現腦海，連女兒都不自主地說出口：『我好想弟弟喔！』」

董並說，婚變事件讓他「始料未及」，但令他措手不及的是人性的險惡、冷漠與無知。「險惡的是，即使曾是你最信任的親人，也能為了自己，變成毫無人性可言。好友間的現實冷漠，也讓我如人飲水般，冷暖自知。而人的無知，也在這一連串事件中展露無遺。」指自己寧可把時間花在人性的光明面。「至於天理是否昭彰，既是天理，就由不得人了…」

陳詩欣家暴

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