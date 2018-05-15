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台灣邦交再亮紅燈 美聯邦參議員：巴拉圭恐失守

不滿亂花錢持刀狠刺老婆 兒勸架救母也掛彩

2018-05-15 23:09聯合報 記者李奕昕╱即時報導

警方查扣蝴蝶刀。 記者李奕昕／翻攝
警方查扣蝴蝶刀。 記者李奕昕／翻攝
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台北市南港區晚間發生家暴案件，李姓男子在住處持刀刺傷妻子及兒子，兩人被送醫暫無生命危險，警方趕到帶回李究辦，初步調查疑因財務問題引起。

今天晚間8點多，李姓男子（58歲）在台北市南港路住家與妻子（55歲）起口角，他憤而持刀攻擊妻子，兒子（35歲）勸架也被波及。

消防隊救護員獲報趕至，檢查李妻頸部及腹部受傷，李的兒子小腿被刺傷，將兩人送醫急救；警方到場帶回李，他初步供稱不滿妻子亂花錢，夫妻為此起口角。

家暴夫妻

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