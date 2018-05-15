不滿亂花錢持刀狠刺老婆 兒勸架救母也掛彩

相關新聞
18歲毒販北高3小時玩命快遞 買家竟然是警察2018-05-15 19:47
開車撞死騎士邊逃邊脫衣 裸男還作勢打路人、攔機車2018-05-15 17:26
影╱台灣民政府製頭號戰犯海報 檢察官、分局長列其中2018-05-15 17:08
轎車疑闖紅燈撞上女騎士 造成一屍兩命悲劇2018-05-15 16:32
疑精神不濟撞死人 駕駛肇逃還邊跑邊脫光衣服2018-05-15 16:30
調查局銷毀300公斤毒品 突擊步槍全程戒護2018-05-15 13:48
毒品證物銷毀儀式 調查局銷毀100箱毒品證物2018-05-15 13:41
調查局銷毀300公斤毒品 女調查官展示新型防彈背心2018-05-15 11:43
為弟出頭兄撂人國小開槍 投案竟然交假槍2018-05-15 10:24
朝警潑酸！陳嫌躲藏國道樹叢飢餓難耐返家被捕2018-05-15 10:15
「修槍師」車內零件 組出衝鋒槍2018-05-15 00:11
隱密大麻園後巷排風 檢調用鼻破案2018-05-14 23:59
熱門文章
女警偽裝拍超速被網友「捉包」 抓到的16件違規全撤銷2018-05-15 10:37
憂幼稚園小孩搭機畢旅吵翻天？同機旅客誇「很乖」2018-05-15 10:12
疑精神不濟撞死人 駕駛肇逃還邊跑邊脫光衣服2018-05-15 16:30
影╱台灣民政府製頭號戰犯海報 檢察官、分局長列其中2018-05-15 17:08
公路神力女超人現身 重機火辣貓女澄清傳聞：我未婚2018-05-15 14:31
警爆料所長要求包庇酒駕 分局：先記2申誡再查實情2018-05-15 20:34
人夫愛上女兒保姆 「你那麼辣害我變硬」對話露餡2018-05-15 14:01
開車撞死騎士邊逃邊脫衣 裸男還作勢打路人、攔機車2018-05-15 17:26
影／男跳樓被小黃接正著 衰運將慶幸：救了他一命2018-05-15 10:01
18歲毒販北高3小時玩命快遞 買家竟然是警察2018-05-15 19:47
影／男墜樓驚險影像曝光 路過小黃救他一命2018-05-15 16:10
轎車疑闖紅燈撞上女騎士 造成一屍兩命悲劇2018-05-15 16:32
「修槍師」車內零件 組出衝鋒槍2018-05-15 00:11
每次舔胸「口水留一大片」 麻辣對話洩姦情2018-05-15 15:59
調查局銷毀300公斤毒品 突擊步槍全程戒護2018-05-15 13:48
吳若石神父遭詐騙養老金？詐騙網站誆大眾買按摩鞋2018-05-15 15:14
黑心混凝土罔顧工程安全 彰檢辦台中30年老公司2018-05-15 13:27
她遭性侵卻撒嬌「要娶我」 原來是為拍他證件以利追查2018-05-15 14:58
迷姦再告白？人妻控男子騙要給她百萬維持性關係2018-05-15 11:47
影／公車司機突心臟病發 昏迷前忍痛轉向仍撞上小客車2018-05-15 12:55
他在火鍋店為母要求敬老價 不出示證件挨批「奧客」2018-05-15 11:50
老婦自摔遭女騎士撞上死亡 法官認「誰都躲不過」判無罪2018-05-15 17:05
調查局銷毀300公斤毒品 女調查官展示新型防彈背心2018-05-15 11:43
影╱國道2警殉職 台北薇閣中學慨助遺孤助學金2018-05-15 17:14
為弟出頭兄撂人國小開槍 投案竟然交假槍2018-05-15 10:24
影／搶快真要命！轎車飛撞號誌車毀人命危2018-05-15 10:21
經營臉書日韓貨代購團 她不法吸金所得1001萬2018-05-15 12:07
時速破百飆山路挨罰 她辯母親身體不舒服卻往山區開2018-05-15 17:28
兩車相撞輪卡死 滂沱大雨中見警為民解困的熱忱2018-05-15 09:35
惡煞半夜闖入 男子咖啡店求救2018-05-15 00:16
南市遴選掀波 校長協會告教育工會2018-05-15 00:07
屏東前議員黃道榮經營地下匯兌 賺142萬判4年半2018-05-15 20:25
毒品證物銷毀儀式 調查局銷毀100箱毒品證物2018-05-15 13:41
情侶為小三吵架 冷氣師傅無辜捲入糾紛還挨告2018-05-15 19:53
男子酒駕遇警急做運動10分鐘 警：民眾會以為體罰欸2018-05-15 11:58
婦人睡覺半夜蛇上身 苗消即刻救援捉錦蛇2018-05-15 12:12
續玄妻不離不棄 4子女爭產敗給後母2018-05-15 23:09
朝警潑酸！陳嫌躲藏國道樹叢飢餓難耐返家被捕2018-05-15 10:15
毒藏DVD走私獲判無罪 檢方上訴怒控12點不合理2018-05-15 12:30
買菜去女婿家過母親節 婦人迷途到深夜2018-05-15 11:55
留言