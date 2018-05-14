南北警聯手出擊 破獲改造槍枝工廠

2018-05-14 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學習相關技術改造槍枝，新竹縣刑警大隊與高雄市刑警大隊等單位，今天下午持新竹地方法院搜索票，於新竹縣竹北市執行搜索，起獲改造手槍2枝、空氣手槍1枝及2枝空氣長槍、相關改造工具1批及4.7克第二級毒品安非他命及吸食器等證物。

有鑒於槍枝氾濫，新竹縣政府警察局刑事警察大隊科偵隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊偵四隊、刑事警察局南部犯罪打擊中心、海巡署偵防分署偵防查緝隊等單位遂成立網路緝槍專案小組。

專案小組透過網路巡邏，發現曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學習相關技術改造槍枝，今天見時機成熟前往曾男竹北住家搜索，曾嫌房間擺放大量改造工具，就像小型改造槍枝工廠，當場查扣改造槍枝1枝、仿造槍枝半成品1枝、空氣槍3支、改造子彈2顆、底火65顆、改造工具1批、膛線刀1枝、第二級毒品3包(共4.7公克)及毒品吸食器等證物。

曾嫌向警方供稱因沉迷生存遊戲，去年8月起陸續以新臺幣4千元至1萬6千5百元不等價格，在拍賣網站購買仿造槍枝、裝飾彈及改造工具，再根據網路學到的相關技術改槍。並坦承有改造與持有槍枝，但只是個人興趣，改槍後只用來收藏。