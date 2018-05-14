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南北警聯手出擊 破獲改造槍枝工廠

2018-05-14 17:12聯合報 記者張雅婷╱即時報導

曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學習相關技術改造槍枝，新竹縣刑警大隊與高雄市刑警大隊等單位，今天下午持新竹地方法院搜索票，於新竹縣竹北市執行搜索，起獲改造手槍2枝、空氣手槍1枝及2枝空氣長槍、相關改造工具1批及4.7克第二級毒品安非他命及吸食器等證物。

有鑒於槍枝氾濫，新竹縣政府警察局刑事警察大隊科偵隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊偵四隊、刑事警察局南部犯罪打擊中心、海巡署偵防分署偵防查緝隊等單位遂成立網路緝槍專案小組。

專案小組透過網路巡邏，發現曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學習相關技術改造槍枝，今天見時機成熟前往曾男竹北住家搜索，曾嫌房間擺放大量改造工具，就像小型改造槍枝工廠，當場查扣改造槍枝1枝、仿造槍枝半成品1枝、空氣槍3支、改造子彈2顆、底火65顆、改造工具1批、膛線刀1枝、第二級毒品3包(共4.7公克)及毒品吸食器等證物。

曾嫌向警方供稱因沉迷生存遊戲，去年8月起陸續以新臺幣4千元至1萬6千5百元不等價格，在拍賣網站購買仿造槍枝、裝飾彈及改造工具，再根據網路學到的相關技術改槍。並坦承有改造與持有槍枝，但只是個人興趣，改槍後只用來收藏。

警方訊後，將曾嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦，並將槍枝送往鑑驗，確認是否有擊發痕跡，並持續追查槍枝及毒品來源。

專案小組透過網路巡邏，發現曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學...
專案小組透過網路巡邏，發現曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學習相關技術改造槍枝。圖／竹縣警局提供
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專案小組透過網路巡邏，發現曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學...
專案小組透過網路巡邏，發現曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學習相關技術改造槍枝。圖／竹縣警局提供
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專案小組透過網路巡邏，發現曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學...
專案小組透過網路巡邏，發現曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學習相關技術改造槍枝。圖／竹縣警局提供
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專案小組透過網路巡邏，發現曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學...
專案小組透過網路巡邏，發現曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學習相關技術改造槍枝，並持有毒品。圖／竹縣警局提供
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槍枝警察毒品

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