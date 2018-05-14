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台版驅逐低端人口：身障團體遭迫遷，何去何從？

立委提案成立警械使用鑑定委員會 基層：早該這麽做

2018-05-14 15:34聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

針對立委提案修法警械使用條例，提出政府成立「警械使用鑑定委員會」，協助警察人員執行職務使用警械時，如有致人受傷、死亡或財產損失者，應由警械使用鑑定委員會進行鑑定，也可協助辦案；高雄市基層員警多數樂觀其成，有人認為由具有鑑識專才的學者專家擔任委員，更具調查公信力，也有員警建議放寬使用槍械時機，員警面臨生命危險時，不需再對空鳴槍，應可馬上開槍回擊自我防衛。

「讚成！我好幾年前就建議該這麽做了，比照交通事故鑑定委員會。」洪姓警員說，警械使用鑑定委員可聘請法律、警察、槍彈、科學、心理學等各方面專長學者及公正人士調查，避免法官獨斷。

宋姓警員則希望政府如成立「警械使用鑑定委員會」，針對警察如依法使用槍械，如過程並無不當，並做出鑑定報告後，應具有法律效力，可交由檢察官做出不起訴處分。

陳姓小隊長說，員警在街頭攔檢毒犯，隨時面臨生命危險，應該比美國員警執勤時，大膽用槍，應該放寬員警使用槍械時機，在員警面臨生命危險，不需再對空鳴槍，應可馬上開槍回擊，自我防衛。

國民黨立委林麗蟬提案修法警械使用條例，提出政府成立「警械使用鑑定委員會」，協助警察人員執行職務使用警械時，如有致人受傷、死亡或財產損失者，應由警械使用鑑定委員會進行鑑定，也可協助辦案；內政部長葉俊榮今天表示，今天立法院內政委員會將討論這個修法，相信未來能成為在討論行政院版的重要基礎。

針對立委提案由政府成立「警械使用鑑定委員會」，高雄市多數基層員警認為樂觀其成。記...
針對立委提案由政府成立「警械使用鑑定委員會」，高雄市多數基層員警認為樂觀其成。記者黃宣翰／攝影
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