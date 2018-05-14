社工：舉報吸毒家人 才是真愛

2018-05-14 00:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／台北報導



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「吸毒父母」戕害嬰幼兒事件頻傳，兒童權益促進協會理事長王薇君說，許多人不願舉報家人吸毒，是擔心吸毒者的子女被強行安置，「家人會永遠見不到小孩」，事實上若家庭功能健全，小孩仍會由親友照顧，民眾不必太擔憂。

根據現行兒少法規定，檢警查獲毒品案件，必須主動清查毒犯家中有無十二歲以下幼童，交由社會局評估安置；未被查獲者，相關單位根本無法伸出援手。王薇君認為，不舉報吸毒父母，讓小孩曝露在高風險中，政府應多宣導鼓勵民眾舉報，民眾也應養成「求助才是對家人真正的愛」觀念。

王薇君舉例，曾有一名女子到協會表示哥哥吸毒、會打老婆，家人很擔心他傷害自己三歲小孩，但家中長輩不願舉報，因為害怕孩子被安置後從此與家人分隔，無法相見；當時自己父母還說「要過年了，不要讓家人無法團圓。」

王向女子勸說，吸毒者不只會傷害自己，還會傷害孩子，舉報不是害他們，反而是幫助孩子；尤其吸毒者情緒不穩，聚會喝酒、或吵鬧聲，都可能刺激他們情緒做出傻事；這名女子最後接受她的說法，說服家人讓哥哥強制就醫。

台北市蔡姓社工則指出，發現吸毒父母的家庭，社工都會進行訪視，只要家庭有可運用資源，社會局多半會讓家庭發揮功能，從旁協助穩定照顧，不會以安置小孩為唯一方式；若評估後決定進行安置，也是著眼於讓家庭重整，先提供小孩一個穩定適當的生活環境，待家庭健全以後，就會推動返家。