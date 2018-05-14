吸毒父拒捕 挾持滿月嬰與警對峙

2018-05-14 00:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／台北報導



林男抱男嬰（右下）與警僵持，里長曾瓊梅（右二）試圖安撫救男嬰，員警在旁戒護。 記者李承穎／翻攝 分享 facebook

林姓男子被父母舉報吸毒，員警獲報到場後，他竟「挾持」剛滿月的兒子與警對峙；男嬰不停哭鬧，林則不斷抱怨，員警最後搬出「爸爸經」鬆懈林的心房，在林放下兒子瞬間，「搶」男嬰脫險。目睹三小時驚險過程的里長說，過程好像警匪談判電影。

警方調查，卅三歲林姓男子長期吸毒，曾拿刀威脅砍父母。他和女友在今年三月底生下一名男嬰，一起搬回台北市中山區和父母同住；上月廿五日，林的父母發現他在家中吸毒，報警求援。

員警到場，林躺在房間床上，雙手緊摟小孩，大腿壓在男嬰小腿上，桌上放著安非他命和吸食器；林的女友站在一旁哭泣。林見穿制服的員警靠近，情緒激動喝斥「不要帶走我小孩！」員警不敢妄動，只能設法安撫。

林堅稱「我沒有吸毒」，隨即打電話向里長曾瓊梅求助；曾里長到場發現雙方僵持，男嬰不斷哭鬧，尿布滿是排泄物，試圖安撫林的情緒，並說「先幫男嬰換尿布好嗎」。不過，林遲疑了一下，不願交出男嬰。

中山里長曾瓊梅協助員警勸說了一個多小時，林無動於衷，依舊把兒子當「談判人質」，警方決定改變戰術，由育有兩名小孩的中山警分局中山二派出所警員張弘杰單獨進房，坐在床邊和林大談「父親經」，並先當聽眾，聽聽林的苦水。

林不斷訴苦，張則以「你很愛小孩，」等話安撫，雙方聊了一個多小時後，張要求林「把小孩交由我來照顧」，林質疑「你會嗎」？張回說「我是兩個孩子的爸，怎麼不會？」隨即在兩人中間的床墊上鋪毛巾，引導林放下男嬰。

林心防鬆懈、放下男嬰，張見機不可失，一個探身抱起男嬰衝出房門，其他員警則衝入房內將林制伏，讓「父親挾持兒子」的驚險事件落幕。

林被捕後說，因擔心被抓後沒人照顧兒子才會如此，「一切都是為了小孩」；警方偵詢被依毒品罪嫌將林移送法辦；社會局獲報介入處理，將小男嬰交由林的父母妥善照顧。

曾瓊梅說，當天情況驚險又緊張，所幸員警用耐心與機智，成功救援小孩，「過程好像拍電影」。