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782公斤毒品錯認419克輕判？ 雄院反駁：未影響量刑

2018-05-13 15:22聯合報 記者林伯驊╱即時報導

今有平面媒體報導去年12月高雄地方法院審理一件走私毒品案，合議庭將毒品重量782公斤誤認419公克，而輕判被告楊、張姓男子分別4年及5年10月徒刑，搞出烏龍，高雄地院下午發聲明駁斥，判決書誤載，不影響實際量刑，「沒有因此輕判」，對媒體報導誤認很遺憾。

據了解，去年3月間，張姓男子駕駛「新進滿貳號」漁船載楊姓男子及不知情印尼漁工等人，涉嫌至澎湖縣目斗嶼海域向陸籍人士接運鹽酸羥亞胺45包，總重782公斤，遭檢警登船查獲，押解回興達港搜索，抽驗其中419.28公克，確認純質淨重301.62公克，依運輸四級毒品罪嫌送辦起訴。

有媒體指出，雄院審理時將這件走私高達782公斤四級毒品大案，「縮水」成走私419公克的小案，因此輕判2人，躲過恐被判刑超過10年；目前楊未上訴定讞，張上訴由高雄高分院審理中。

根據一審判決書，確實只寫「鹽酸羥亞胺45包（淨重419.28公克，純質淨重301.62公克）」。資深檢察官判斷，法官應僅是筆誤，一般查獲大量三、四級毒品都是抽驗，本案依所犯運輸第四級毒品罪可處5年以上、12年以下徒刑，不過楊承認全部犯行，依規定減刑，所以判4年無不妥；張拒認罪，判處5年10月也未違法。

高雄地檢署今表示刑度沒有違法。雄院下午發聲明澄清表示，判決書中扣案的第四級毒品數量是誤載，判決書誤載部分不影響實際量刑，且上月30號已經裁定更正。

雄院指出，被告楊姓男子有認罪，減刑可從原本最低刑期5年的一半，即2年半開始量刑，考量楊在犯罪屬主要地位，負責聯繫雙方、接獲即轉貨，但犯後態度良好，處4年徒刑；張則處犯罪的次要地位，負責出船並聽命於楊，但沒認罪，不適用減刑；另，主導整案由大陸運毒至台灣的犯罪計畫中，應以未到案的許姓男子為主嫌，楊、張僅是接貨和轉貨的一環，且毒品尚未運抵台灣即遭查獲，未造成毒品對外散佈情形。

雄院強調，合議庭法官是審酌卷內證據及參考相關情事量刑，並非誤算毒品重量而輕判，反指新聞報導似乎有誤認，至感遺憾，特此說明以正視聽。

高雄地院去年宣判一件走私第四級毒品案，遭質疑782公斤毒品錯認419克，而輕判2...
高雄地院去年宣判一件走私第四級毒品案，遭質疑782公斤毒品錯認419克，而輕判2被告，今雄院發聲明澄清。圖／報系資料照
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毒品走私印尼
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