正妹說可援交 傻醫師付5萬元連小手都沒牽到

2018-05-12 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市林姓男醫師（36歲）日前在LINE上與陌生女網友，約定以新臺幣3千元代價援交，男醫師按照指示以超商代碼繳費方式付出3千元後，對方卻表示擔心警察釣魚，要求再提供5萬元保證金，男醫師不疑有他，又掏出大把鈔票繳費，直到發現對方不斷找理由要求加碼，才驚覺自己被騙，氣得報警。

刑事局指出，林是在網路瀏覽文章時，發現一則貼文下方有面容姣好的女網友留下「加賴可約」訊息，便用LINE跟對方相約見面，是標準「假援交真詐騙」的手法，都是使用美女照片為頭像，透過Facebook、LINE、網路聊天室、交友APP、網路貼文留言等管道散布援交訊息，引誘被害人加LINE詳談。

刑事局表示，等被害人上鉤後就謊稱擔心警察查緝，要求被害人購買遊戲點數、轉帳匯款或以超商代碼繳費等方式驗證身分或提供保證金，若被害人不從，甚至會打著黑道幫派名義恐嚇被害人，指責其戲弄小姐、看不起兄弟等，表示已掌握被害人個資，若不繼續交付財物，就要讓被害人身敗名裂或對其家人不利。