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2台男澳洲涉毒遭捕 外交部：將派員探視

2018-05-12 14:39中央社 台北12日電

澳洲警方破獲重大運毒案，攔截200公斤冰毒，逮捕嫌犯包括兩名台灣人。外交部今天表示，駐處已於第一時間聯繫澳洲警方了解案情，並將派員14日前往探視。

澳洲媒體近日報導，澳洲警方破獲重大運毒案，9日逮捕兩名台灣籍和一名中國籍男子。報導指出，他們將冰毒混充成茶葉，夾藏在車床裡頭企圖闖關，遭到查獲。

運送毒品的貨櫃船據信4月21日從馬來西亞抵達雪梨；當局暗中監控運到雪梨南郊金斯格羅夫（Kingsgrove）一個倉庫的貨櫃，逮捕這3名男性。報導指出，澳洲當局在倉庫外埋伏守候3天，觀察到3人疑似對這批重達200公斤的俗稱「冰毒」進行卸貨、驗貨和秤重；這批毒品巿價估達1億5000萬澳元（約新台幣33億）。

對此，外交部發言人李憲章表示，外交部及駐雪梨辦事處已於第一時間掌握相關資訊，駐處並主動洽繫澳洲警方瞭解案情。據澳洲警方說明，兩名涉案台灣人分別於今年1月、4月自布里斯本、雪梨入境澳洲，其中一人在國內有違反毒品管制條例前科。

李憲章說，這兩名台灣人於9日被捕，10日進行首次開庭，期間無法接受探視，但過程中，駐處均與澳洲警方保持聯繫，並要求提醒當事人應有的權益。這兩名國人已於11日被移送至距雪梨約20公里的矯正中心；駐處將派員14日前往探視。

同時，他表示，外交部及駐處將持續追蹤後續發展，確保國人權益，並尊重當事人意願協助通知家屬以及提供其他必要協助。

李憲章也說，外交部再次呼籲國人，切勿抱持僥倖心態在海外從事不法，以免遭當地國法律制裁，也嚴重損害國家形象。

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