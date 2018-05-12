靚女引醉男多看兩眼互嗆 警到場發現誤會一場

2018-05-12 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市三重區今天凌晨發生疑似街頭大亂鬥糾紛，在路口執行防制酒駕勤務的三重派出所員警聽到爭吵的聲音前往關心，發現疑似穿著短褲女子不滿站在路邊講電話的陳姓男子一直盯她看，因雙方皆有喝酒致講話音量過大，引發兩派人馬各自相挺在街頭互相飆罵。警方出動快打警力到場勸阻後，雙方才各自解散離去。

三重警分局三重派出所員警今天凌晨3時20分，在三重區正義北路執行取締酒駕路檢，突然聽到路邊傳來陣陣爭吵聲，一群人在街頭互相嗆聲飆罵，場面十分緊張疑似即將動手開打，警方見狀況不對立即呼叫支援，啟動快打警力迅速到場。

經警方了解，廖姓男子與2名女性友人結束聚會後，站在店外聊天，因廖男同行女性友人，一人穿著短褲，一人長髮飄逸，站在路邊講電話的陳姓男子一直盯著兩女看，還對電話中友人大讚看到靚女，引起廖男等人不滿，因都有喝酒而爆發口角爭執，陳男立即以電話呼叫同包廂內的友人助陣。