只為幾千元 外孫鐵鎚打死外婆叔公3人

2018-05-12 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南南化滅門三死命案，警方指出，郭姓外孫供稱是早上7點多，從台南永康住家回到南化行竊，先從叔公家下手時被責罵，先用榔頭擊殺叔公和嬸婆，因住隔壁的外婆發現才一併滅口，不過警方認為從查到的跡證，與郭嫌說法有出入，還有待進一步釐清。

警方說，郭姓嫌犯平常從事水泥粗工，作案用的榔頭是平日工作的工具，他在犯案後隨手丟棄在山區，目前正動員尋找中。他在叔公家及外婆家均只得手幾千元現金，合計不到萬元，卻狠奪三條人命，三人頭上都被槌相當多下，頭骨破裂。

據了解，郭姓曾被目擊在現場徘徊，也傳出今年初他有偷外婆的金飾20餘萬，本身又積欠銀行債務，因此予以約談，他昨晚9點多到分局，但一直否認犯案，警方鍥而不捨，今天清晨4點半許警方才突破心防，坦承全案是1人所為沒有共犯。

警方第一時間調閱路口監視畫面時，就發現郭嫌出現在外婆家附近，他卻對警方強調昨天不曾前往，也是破綻之一。

南南化滅門三死命案，警方指出，郭姓外孫供稱是早上7點多，從台南永康住家回到南化行竊，先從叔公家下手時被責罵，先用榔頭擊殺叔公和嬸婆，因住隔壁的外婆發現才一併滅口，不過警方認為從查到的跡證，與郭嫌說法有出入，還有待進一步釐清。

警方說，郭姓嫌犯平常從事水泥粗工，作案用的榔頭是平日工作的工具，他在犯案後隨手丟棄在山區，目前正動員尋找中。他在叔公家及外婆家均只得手幾千元現金，合計不到萬元，卻狠奪三條人命，三人頭上都被槌相當多下，頭骨破裂。