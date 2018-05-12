影／台南疑強盜滅門三死 外孫承認為錢下毒手

2018-05-12 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市南化區北寮里昨天傳出駭人命案，緊鄰而居的大嫂及小叔夫妻，3人頭部遭鈍器重擊頭骨破裂身亡，經警方徹夜偵訊突破心防，死者之一的李胡郭姓外孫（39歲）剛剛坦承涉案，承認是他1人犯下殺人案，他初步供稱是欠錢且為了錢才殺人，凶器是鐵鎚。警方正偵訊中釐清案情。

警方指出，因死者3人均是純樸農民，未與人結怨，因屋內遭翻箱倒櫃，目前朝向劫財殺人偵辦，查訪過程得知獨居的李胡阿嬤的郭姓外孫，不時會回家跟阿嬤討錢，亦曾回家偷東西，但她愛孫心切，都心軟未報警處理。警方專案小組第一時間傳找到該名外孫，他主動配合調查但堅決否認涉案，經漏夜偵辦，才坦承涉案。

台南南化昨晚驚傳3死命案，獨居婦人李胡木哖（83歲）以及小叔李清祥（78歲）、小叔的妻子李蘇靜（77歲）疑均遭鈍器重擊頭部，慘死家中，震驚地方，台南地檢署檢察官林朝文指揮偵辦，當晚就率法醫到命案現場，了解這起命案的最新進度，並坐鎮分局，台南市警察局長黃宗仁也率兩位副局長到場坐鎮，陪同檢方勘驗後，舉隊返回玉井分局開會，全力緝兇。