用路人小心了 檢舉達人這5招 去年為公庫賺破億

2018-05-12 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／報導



專業的檢舉達人會在車上設置行車記錄器，沿途錄下違規車輛再向警方檢舉告發；圖為示意照片。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市警局2012年民眾檢舉交通違規不到百件，但隨著智慧手機和行車記錄器風行，2013年一口氣跳升到3萬多件，此後逐年三級跳，去年更高達74萬多件，不少人收到紅單，氣到跳腳。

北市2013至2016年檢舉案舉發率都超過七成，去年卻下降到41.34％。原因是民怨不斷，警政署函文要求可「微罪不舉」，改開勸導單，連續檢舉也要嚴格認定。話雖如此，民眾若不想與自己的荷包過不去，千萬仍不可心存僥倖，因為「鏡頭」可能隨時出現在身邊。

3C產品人手一機 檢舉案件飆升

北市交通警察大隊分析，近年因科技網路發達人手一機，行車記錄器等3C產品開始被運用在檢舉，加上警方在2013年新增網頁供線上檢舉，還曾有網友製作串聯各縣市警察局檢舉系統的手機App「檢舉小幫手」（去年已下架），造成警方受理民眾檢舉量暴增。

北市受理民眾檢舉件數過去5年以倍數成長，2012年才97件，2013年跳升到3萬多件，2015年超過20萬件，2016年又增一倍，去年創下74萬多件新高紀錄。

路口違規停車，又占據機車道，影響通行，是被檢舉的大熱門。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

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檢舉過量惹民怨 交警改開勸導單

只要民眾檢舉證據明確、符合規定，警方就會舉發開單，前幾年舉發率都超過七成。去年則降到41.34%，原因是聯合報於去年9月18日報導民眾檢舉交通違規案件暴增造成民怨，警政署函文全國警察單位，要求檢舉可「微罪不舉」，改開勸導單，連續檢舉也要嚴格認定。

交通警察大隊表示，例如道路交通管理處罰條例規定違停2小時以上得連續舉發，但民眾連續檢舉違規停車案，只要無法證明車輛有移動，就只開罰1次。不過，若民眾反映車輛阻礙交通動線會拖吊，不讓車輛違規長期占用公共空間。

汽車占用機車停等區 騎士怒反擊

北市警方說，去年檢舉且成案量最多是「違規停車」，約有20萬件，「轉彎或變換車道未使用方向燈」有2萬多件，「跨越雙白線行駛」與「闖紅燈」各約1萬件，「紅燈時占用機車停等區」約6000件，替公庫賺進1.19億元。

從檢舉樣態分析，「動態紀錄」的比例明顯提升。北市號誌路口多，搶快闖紅燈曾層出不窮；不打燈無預警轉彎、換車道或跨越不可跨越的標線等行為，也是檢舉影片常見內容；至於紅燈占用機車停區則是機車騎士不滿汽車壓縮停等區空間，拍照或錄影檢舉反擊。

有趣的是，民眾愛檢舉5大項目中，除違停、闖紅燈是警方主動取締量大於民眾檢舉；不打方向燈、跨越雙白線，或是沒有專屬執法機器的紅燈占用機車停區等項目，警方較難、較少取締，取締量都只有200到700件，大多是民眾檢舉。

北市去年8項重大交通違規中，「機車不依規定兩段式左轉」、「機車行駛禁行機車道」違規件數都比前年減少。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

禁行機車道解禁 機車違規反減少

除了5項民眾最常檢舉交通違規項目，北市去年8項重大交通違規中，「機車不依規定兩段式左轉」、「機車行駛禁行機車道」，都比前年減少。機車不依規定兩段式左轉從5萬7000萬減為5萬件，機車行駛禁行機車道由5萬4000減少到3萬5000件，分別減少7000和9000件，酒後駕車則減少約800件。

北市府交工處表示，去年因民眾反映機車行駛空間不足，容易與停靠路邊的公車、計程車交錯發生危險，或為了閃避違規行駛快車道，針對5、6條雙向各有4線車道的幹道進行禁行機車道刪減調整。例如忠孝東路1到3段、羅斯福路從和平東路到基隆路區段，都將原本2條禁行機車道改為1條，讓機車行駛空間更寬廣，減少違規。

北市警方受理民眾檢舉的年總量持續攀升，「轉彎或變換車道未使用方向燈」、「跨越雙白線行駛」近年成為民眾熱門檢舉項目。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

學者：交通工程、執法應相輔相成

交通大學運輸與物流管理系副教授黃台生說，交通工程與警方執法其實相輔相成，執法狀況可發現需要檢討的交通工程，改善後也能讓用路人有更安全、便利的道路環境。例如騎士行駛禁行機車道，可能是對路況、路型不熟，透過取消禁行車道、拓寬道路等人性化改善，也可以讓違規數減少。

黃台生表示，以機車兩段式左轉為例，兩段式對騎士而言是共識與習慣，「不容易犯無知的錯」。若真有常見違規路口，警方計畫性取締對改善違規狀況有一定效果，但也可評估改設機車左轉專用道來便民。