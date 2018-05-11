幼齒妹遭乾哥性侵自殺 陸戰隊員犯軍法強制性交起訴

2018-05-11 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



曾經在國軍戰隊服役的張姓男子，前年9月飲酒狂歡後借宿乾妹家，竟然硬上性侵對方，造成被害女子燒炭自殺身亡，還留下遺書表明「不知怎麼再相信人」；檢方相驗察覺有異，主動簽分偵辦，由於案發時張仍在服役，台北地檢署今依陸海空軍刑法之妨害性自主罪起訴他。

檢方調查，2016年於陸戰隊服役的張姓男子與打工認識的被害女子感情不錯，平時以乾兄妹互稱， 9月間張放假與同袍和女子前往KTV唱歌喝酒至凌晨4點，張與同袍跑去被害人家中借宿，而張與女子同房，同袍睡客房，被害人母親則睡在家中樓上房間。

檢方查出，當天凌晨6時20分，被害女子在Line等通訊軟體上，向多名朋友求救「我被硬上了，對方架住我，我說不要他還一直上硬上。」被害女子午間幫兩人叫計程車赴捷運站；案發後她曾以心情不佳為由，邀約朋友出去聊天，但5天後在家燒炭自殺身亡。

北檢相驗死因，發現一封她留下給母親的遺書內容提及「我不知道怎麼成為一個更好的人、再怎麼去相信別人」，手機訊息還向多名友人訴苦，檢方主動簽分偵辦。

據了解，檢方傳喚被害女子朋友們作證，證稱他們確實收到死者在凌晨的訊息，泣訴自己被「硬上」且因告別式當天張男未現身上香，知名的友人於臉書質問，對方則表示「我做錯了，很想跟乾妹走同一條路」，而被害女子母親得知此事，找張出面談判，張也向她道歉，承認自己做錯了。

但張男在檢方偵訊時卻全盤否認性侵，辯稱過往也曾去被害女子家中共居一室，兩人從未發生過性關係，至於他向女方友人及母親認錯道歉，僅針對自己沒有到告別式上香。檢察官調查後，根據多則Line對話訊息、被害女子遺書及親友證詞，今依陸海空軍刑法妨性自主罪起訴。