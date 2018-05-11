109把黑槍走私來台 竹聯大哥：受託搬貨不知是槍彈

2018-05-11 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



刑事局偵辦109支黑槍走私案，查出竹聯幫弘仁會分子廖姓男子涉有重嫌，昨天將他從新加坡押返調查，他供稱受託搬貨，不知是槍彈，警方研判主嫌仍藏身幕後，今天下午詢後將他移送基隆地檢署複訊。

警方調查，竹聯幫弘仁會板橋分會長廖姓男子（30歲）有組織犯罪、強盜、毒品等前科，涉嫌透過臉書即時通聯繫人力派遣公司派員搬貨，槍彈入境當天與有毒品前科的曾姓小弟（22歲）搭機出境至澳門，本月6日飛到馬來西亞，7日轉往新加坡。

廖供稱，受友人託付搬貨，他協助聯繫人力派遣公司，不知貨物內容；曾供稱，隨大哥出國旅遊，對槍彈走私案不知情。

廖的說詞諸多不合理，稱在澳門旅遊接到友人電話，不知友人真實身分，對方允諾發給每名搬運工1500元，但尚未拿到錢，為了找親戚飛到馬來西亞，後來發現記錯國家，才轉往新加坡。

上月29日，關務署基隆關查驗由香港出貨的貨櫃，聯同警方從2台注塑機查獲109支黑槍及1萬2378發子彈，刑事局偵三大隊偵二隊取出槍彈派員跟監物流，本月4日在新北市三峽區某倉庫逮捕接貨的陳姓男子等6人，其中有4名派遣工。

因派遣工被逮「失蹤」，當晚人力派遣公司許姓負責人報案，專案小組帶回他調查，從其臉書即時通相關內容鎖定廖。