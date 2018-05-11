昏睡車內聞不到酒味卻說喝醉 原來他吃這個

2018-05-11 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市八德區一名男子在車內昏睡，遇警方盤查辯稱吃薑母鴨、喝高粱，想等酒退在開車，但警方完全聞不到酒味，眼尖在車內查獲毒品、吸食器，偵訊後將男子依毒品危害防制條例罪移送地檢署偵辦。圖／警方提供 分享 facebook

桃園市八德警分局四維派出所昨日凌晨執行巡邏勤務，發現一台白色賓士車停在停車場卻未熄火，上前查看一名男子昏睡其中，便上前關心，但因男子神情緊張，警方於車內查獲毒品上百克，立即將他逮捕，偵訊後依毒品危害防制條例罪移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，當時該輛白色賓士車八德區介壽路一段186號停車場中，卻因沒有熄火引起警方懷疑，上前發現一名男子昏睡其中，警方叫醒男子後，男子表示吃薑母鴨和喝一杯高粱酒，想等酒退在開車。

但警方卻沒聞到男子身上有酒味，加上男子神情緊張，感覺可疑，經盤查檢視車內物品，在後座工具包中，查獲一級毒品海洛因1包（含袋0.61公克）、已使用過海洛因注射針筒4支、二級毒品安非他命3包（含袋108公克）、電子磅秤1個、塑膠夾鏈袋6包，警方立即將黃嫌逮捕，並帶至派出所偵訊。