昏睡車內聞不到酒味卻說喝醉 原來他吃這個
桃園市八德警分局四維派出所昨日凌晨執行巡邏勤務，發現一台白色賓士車停在停車場卻未熄火，上前查看一名男子昏睡其中，便上前關心，但因男子神情緊張，警方於車內查獲毒品上百克，立即將他逮捕，偵訊後依毒品危害防制條例罪移送桃園地檢署偵辦。
警方表示，當時該輛白色賓士車八德區介壽路一段186號停車場中，卻因沒有熄火引起警方懷疑，上前發現一名男子昏睡其中，警方叫醒男子後，男子表示吃薑母鴨和喝一杯高粱酒，想等酒退在開車。
但警方卻沒聞到男子身上有酒味，加上男子神情緊張，感覺可疑，經盤查檢視車內物品，在後座工具包中，查獲一級毒品海洛因1包（含袋0.61公克）、已使用過海洛因注射針筒4支、二級毒品安非他命3包（含袋108公克）、電子磅秤1個、塑膠夾鏈袋6包，警方立即將黃嫌逮捕，並帶至派出所偵訊。
警方調查，43歲黃姓男子有多項前科，坦承持有、吸食與販賣毒品，並表示所持有一級毒品海洛因、二級毒品安非他命，均是上月在新北中和地區，分別以3000與60000元，向綽號「小七」女子購買，安非他命1包是自己用，其餘2包則分別要轉賣給2位朋友，並可從中賺取2000元，萬萬沒想到，覺未醒來，夢即幻滅，全案經偵訊後，將黃嫌依毒品危害防制條例罪移送桃園地檢署偵辦。
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