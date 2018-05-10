19年前SOGO槍擊案成植物人 父母年邁 莊嘉慧入住機構
台中廣三SOGO百貨1999年前發生槍擊案，當時23歲的孕婦莊嘉慧遭流彈打中，搶救後成為植物人，躺在床上19年，家人耗盡積蓄照顧她，犯罪被害人保護協會4年前也協助她與丈夫協議離婚，父母考量逐漸年邁擔心未來無力守護她，在各方的協助下莊嘉慧在母親節前夕安排她入住安養機構。
42歲的莊嘉慧與父母親同住，她的房間裡總是傳來廣播聲，家人希望讓她感覺時時刻刻都有人陪伴，母親熊玉蘭說，常有人問嘉慧知不知道有人對她說話，但直到現在熊玉蘭也沒把握這幾年女兒是否聽到、感受到她的愛，「嘉慧就像獨自困在黑暗的牢籠裡，想求救卻無力。」
「日子也不知道怎熬過來的，總是過一天算一天。」65歲的熊玉蘭表示，事發不久收到來自各地的零星捐款，她盡可能一一回撥電話表達感謝，原本期盼女兒有機會醒來，試過許多營養品，也請台籍看護花費不少，常東湊西湊支付費用，還曾申請現金卡「以卡養卡」，總希望奇蹟發生在女兒身上。
1999年6月5日上午，莊嘉慧到廣三SOGO百貨逛街，卻碰上蒙面歹徒拿槍掃射，子彈貫穿她的左、右胸腔，一度命危，搶救後仍成為植物人，當時她新婚懷孕20周，醫院後來剖腹取出女胎，胎兒因多重畸形而死亡，廣三SOGO賠償700萬元，但嫌犯至今仍未落網，莊家無法向加害人求償。
熊玉蘭說，女兒以前能幹曾是她的依靠，悲劇發生後全心守護女兒希望不留遺憾，但丈夫收入不穩定，她僅做代工貼補家用，夫妻年紀越來越大，深知老年生活得靠自己，必須轉移重心趁身體還允許時賺老本，最近在台中社會局、犯保台中分會協助下，莊嘉慧將住進安養中心，熊玉蘭百感交集，她說，嘉慧怕吵又希望有人陪她說話，適應路仍漫長，女兒是她永遠的牽掛。
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