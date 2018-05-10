19年前SOGO槍擊案成植物人 父母年邁 莊嘉慧入住機構

2018-05-10 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



台中廣三SOGO百貨1999年前發生槍擊案，當時23歲的孕婦莊嘉慧遭流彈打中，搶救後成為植物人，躺在床上19年，家人耗盡積蓄照顧她，犯罪被害人保護協會4年前也協助她與丈夫協議離婚，父母考量逐漸年邁擔心未來無力守護她，在各方的協助下莊嘉慧在母親節前夕安排她入住安養機構。

42歲的莊嘉慧與父母親同住，她的房間裡總是傳來廣播聲，家人希望讓她感覺時時刻刻都有人陪伴，母親熊玉蘭說，常有人問嘉慧知不知道有人對她說話，但直到現在熊玉蘭也沒把握這幾年女兒是否聽到、感受到她的愛，「嘉慧就像獨自困在黑暗的牢籠裡，想求救卻無力。」

「日子也不知道怎熬過來的，總是過一天算一天。」65歲的熊玉蘭表示，事發不久收到來自各地的零星捐款，她盡可能一一回撥電話表達感謝，原本期盼女兒有機會醒來，試過許多營養品，也請台籍看護花費不少，常東湊西湊支付費用，還曾申請現金卡「以卡養卡」，總希望奇蹟發生在女兒身上。

1999年6月5日上午，莊嘉慧到廣三SOGO百貨逛街，卻碰上蒙面歹徒拿槍掃射，子彈貫穿她的左、右胸腔，一度命危，搶救後仍成為植物人，當時她新婚懷孕20周，醫院後來剖腹取出女胎，胎兒因多重畸形而死亡，廣三SOGO賠償700萬元，但嫌犯至今仍未落網，莊家無法向加害人求償。