發行車牌身分證 台灣民政府爭議多

2018-05-11 01:50 中央社 桃園10日電



桃園地檢署今天前往台灣民政府搜索，讓這個組織再度受關注，官網上強調他們是依國際法成立的「獨立政府」，主張日本天皇保有台灣所有權、美國總統握有台灣佔領權。

至於台灣民政府秘書長林志昇，出身補習界，當選過任務型國代，2006年參選高雄市長落選。

台灣民政府在官網表示，民政府成立於2008年2月2日，是依國際戰爭法、美最高法院判決規定下聯合成立的。

官網中載明，台灣民政府是美國軍事政府下的政府組織，同時發行由美國軍事政府授權台灣民政府發放的「台灣民政府身分證」，人民也可申請台灣民政府發行的車牌、旅行證件等；此外，還設有執法的黑熊部隊。

不過這樣的說法在104年遭內政部駁斥表示，「台灣民政府」不是登記有案的組織或團體，也未受政府任何委託或授權處理相關事宜，因此「台灣民政府」自製身分證和車牌都不具效力。

美國在台協會（AIT）處長梅健華也曾對此議題表示，根據美國法律所有人要有主管機關所發的證明，去證明出生地姓名及國籍等，再據此向美國申請簽證進入美國。

台灣民政府近年來也引起不少爭議，民國106年，一名自稱公民記者的台灣民政府成員洪素珠飆罵老榮民的影片在網路瘋傳，掀起軒然大波。後續除引發抗議外，更遭到縱火。

依網站顯示，台灣民政府目前在台分為宜蘭州、台北州、新竹州、台中州、台南州與高雄州等6個行政區，全台47個辦事處，中央辦公廳則位在桃園市龜山區。