親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

發行車牌身分證 台灣民政府爭議多

2018-05-11 01:50中央社 桃園10日電

桃園地檢署今天前往台灣民政府搜索，讓這個組織再度受關注，官網上強調他們是依國際法成立的「獨立政府」，主張日本天皇保有台灣所有權、美國總統握有台灣佔領權。

至於台灣民政府秘書長林志昇，出身補習界，當選過任務型國代，2006年參選高雄市長落選。

台灣民政府在官網表示，民政府成立於2008年2月2日，是依國際戰爭法、美最高法院判決規定下聯合成立的。

官網中載明，台灣民政府是美國軍事政府下的政府組織，同時發行由美國軍事政府授權台灣民政府發放的「台灣民政府身分證」，人民也可申請台灣民政府發行的車牌、旅行證件等；此外，還設有執法的黑熊部隊。

不過這樣的說法在104年遭內政部駁斥表示，「台灣民政府」不是登記有案的組織或團體，也未受政府任何委託或授權處理相關事宜，因此「台灣民政府」自製身分證和車牌都不具效力。

美國在台協會（AIT）處長梅健華也曾對此議題表示，根據美國法律所有人要有主管機關所發的證明，去證明出生地姓名及國籍等，再據此向美國申請簽證進入美國。

台灣民政府近年來也引起不少爭議，民國106年，一名自稱公民記者的台灣民政府成員洪素珠飆罵老榮民的影片在網路瘋傳，掀起軒然大波。後續除引發抗議外，更遭到縱火。

依網站顯示，台灣民政府目前在台分為宜蘭州、台北州、新竹州、台中州、台南州與高雄州等6個行政區，全台47個辦事處，中央辦公廳則位在桃園市龜山區。

台灣民政府國軍身分證
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

台灣民政府涉吸金3億 秘書長家搜出1.3億現金

2018-05-11 00:58

走私109把槍嫌犯押回台 這回無法「隻守遮天」

2018-05-10 20:36

影／婦人販毒 落網抱怨警「不要一直踢門很難看」

2018-05-10 19:48

臉書即時通露餡 黑槍走私案追往竹聯幫

2018-05-10 19:20

全國模範警察的母親 榮獲台南警察模範母親 不簡單

2018-05-10 17:28

跨縣市警破史上最大安毒工廠 新北警會同市府強制拆除

2018-05-10 16:44

幫死者換穿「青蛙裝」扔曾文溪 凶手判無期

2018-05-10 16:14

109支黑槍走私案 從新加坡押回2嫌

2018-05-10 16:03

男吸毒助「性」過量 酒店妹竟嘴餵符水害死他

2018-05-10 14:46

敬鵬大火2泰籍移工身亡 認定為職災

2018-05-10 13:50

影╱吸毒啃老逆子曾傷母 出獄又犯強盜案遭收押

2018-05-10 12:57

「只要投資保證獲利」 必贏集團吸金8億主嫌重判

2018-05-10 12:18

影／酒店前深夜爆衝突 雙方燃信號彈開鎮暴槍

2018-05-10 12:10

開單反被誣告、執法被諷是狗…員警終於開吉了！

2018-05-10 10:00

影／8號球衣是你？撞人肇事逃逸別想賴

2018-05-10 09:50
看更多

熱門文章

台灣民政府吸金逾3億 秘書長家中現金堆積如山

2018-05-10 20:18

父女吵架傳紙條「買早餐」示好 爸卻會錯意釀笑話

2018-05-10 10:53

台灣民政府賣身分證車牌被檢舉詐欺 檢調搜索

2018-05-10 11:26

訂200便當後棄單稱「已訂別家」 業者傻眼：菜已備好

2018-05-10 11:55

土庫國中校長涉受招待喝花酒 貪汙罪收押

2018-05-10 11:03

開單反被誣告、執法被諷是狗…員警終於開吉了！

2018-05-10 10:00

超惡劣！社工訪談虐兒家屬 竟被打到斷牙

2018-05-10 20:22

假裝要用手機的手電筒 偷按錄影鍵拍下性愛過程

2018-05-10 18:06

最慘員工旅遊！到達景點通通「今日公休」

2018-05-10 22:29

台灣民政府吸金術 被形容如「政治老鼠會」

2018-05-10 21:29

不甘被諷「不值3萬元」 側乳妹告網友公然侮辱

2018-05-10 18:56

阿伯瘋寶可夢 單車裝六台手機掃街抓怪

2018-05-10 14:54

海陸兩棲部隊勇猛壯兵 沒去教召變成通緝犯

2018-05-10 16:02

台大社工系教授倒臥宿舍 疑因病猝死

2018-05-10 03:47

教養院負責人夫婦變賣愛心物資 不法所得逾600萬被起訴

2018-05-10 17:09

前四海幫中常委涉性侵 四海高層下令逐出幫會

2018-05-10 21:02

影／鐵製車擋有效攔阻 山老鼠盜伐贓木運不出去

2018-05-10 17:27

19年前SOGO槍擊案成植物人 父母年邁 莊嘉慧入住機構

2018-05-10 23:52

男吸毒助「性」過量 酒店妹竟嘴餵符水害死他

2018-05-10 14:46

屏東市區充斥夾娃娃機 6名機台主違規遭警函送

2018-05-10 17:40

電梯內遭同事強吻臉頰 報警後主管竟逼她自行離職

2018-05-10 11:36

臉書即時通露餡 黑槍走私案追往竹聯幫

2018-05-10 19:20

影／男子心肌梗塞不自知 巧遇警盤查及時送醫救回

2018-05-10 16:07

台大生偷拍女生如廁被訴 11段影片找到3名被害人

2018-05-10 14:57

影／警消頻傳傷亡 南投調高警察、消防超勤津貼

2018-05-10 12:44

貨車司機翹班回家途中車禍 卻告老闆夫妻稱沒換輪

2018-05-10 18:23

頭份KTV深夜容留少年遭停業 苗栗第二起

2018-05-10 15:41

機車大燈沒亮 警好心攔車提醒帥哥卻意外「中獎」

2018-05-10 14:00

正妹控訴遭2男輪流性侵 判決結果還男子清白

2018-05-10 23:45

台灣學生開車撞人還溜走 德國教練見義勇為追上去

2018-05-10 16:33

婚宴蟑螂母遭控持刀恐嚇鄰居 被害人嘆麻煩撤告

2018-05-10 13:33

小開砸錢追女大生落空 女：他小氣、管太多

2018-05-10 17:16

影／酒店前深夜爆衝突 雙方燃信號彈開鎮暴槍

2018-05-10 12:10

走私109把槍嫌犯押回台 這回無法「隻守遮天」

2018-05-10 20:36

八百壯士等5人遭函送法辦 吳斯懷：問心無愧！

2018-05-10 22:54

中州科大學董事長夫婦涉弊案 繳回不法所得1500萬

2018-05-10 16:01

小港銀樓老闆以父之名 再捐救護車

2018-05-10 20:12

109支黑槍走私案 從新加坡押回2嫌

2018-05-10 16:03

索2.3億判無罪掀波 高院指士院誤解法律

2018-05-10 11:26

嘉市調查站換新血 副局長：辦案無空窗期

2018-05-10 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top