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評／非得要推行陪審制才是真司法改革？

3歹徒搶藝品店200萬元物品 警逮人正追查贓款

2018-05-09 19:58聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市發生藝品店被歹徒入侵強盜案， 3名年輕男子徒手毆打老闆娘後逃走，搶走價值200萬元的藝品後逃到高雄銷贓，警方已逮到3名男子，追查贓物中。

警方調查，3名男子年紀都22歲，上個月到台中市中區一家銀樓典當過，看到隔壁藝品店只有一名老闆娘顧店，心生歹念。

本月1日，3名男子到藝品店，打傷老闆娘，搶走200萬元的藝品逃到高雄銷贓，警方已逮到3人，檢察官聲押獲準，目前查到部分贓物。

銀樓強盜
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