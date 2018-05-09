製毒扛責有200萬安家費 男子天真護毒遭查獲

2018-05-09 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



林姓男子涉嫌找來黃、賴、陳等在霧峰區租屋製造毒品愷他命，並由黃姓男子在場看顧，承諾黃若遭查獲須一肩扛起，他則會支付200萬元安家費，檢調去年底展開搜索破獲該起製毒工廠，查獲疑似毒品半成品不明液體，鑑定後含愷他命純質重379公克，檢方依毒品條例起訴林、黃、賴及陳。

32歲林姓男子為金主，遊說23黃姓男子製毒致富，承諾工作15天會給20萬，不過要他若遭查獲就要謊稱在做鹽酸，工廠的冰庫是拿來冰香蕉，若全部承擔下來，會給200萬元安家費，黃同意並在霧峰區租屋，再透過林提供酒精及愷他命的先驅原料「鹽酸羥亞胺」與工具放置在租屋處，黃則在現場看顧。

林以哥哥經營的租車行為掩護，但入夜後常有毒品人口及青少年駕駛改裝車輛聚集，吵雜的排氣管聲浪擾人清夢，檢調展開調查，監控4個多月，去年底查獲該製毒工廠，工廠瀰漫濃裂嗆鼻令人作嘔的惡臭酸氣體，部分化學藥品甚至仍冒著白煙，當場逮捕黃，又依通聯陸續拘提林、賴、陳等人。

檢調發現該製毒集團從2017年12月13日開始製毒，已經成功運出16桶，現場查扣大批化學藥品、製毒器具及成品、半成品423公斤，嫌犯怕中毒，煉毒時還配戴防毒面具。