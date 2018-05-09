穿警用雨衣大搖大搖行竊 慣竊栽在DNA

2018-05-09 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



44歲張姓慣竊去年連續在北台灣行竊，連一名退休警巡佐也遭殃，被竊走家中上百萬元財物；張嫌當時還先穿被害人退休留下的警用雨衣，大搖大擺在街頭閒逛後，最後偷得一輛貨車，再開到被害人家中搬空財物。

張今年二月因毒品案入監服刑，DNA送刑事局鑑識中心比對，才被發現就是橫行新竹、桃園和新北等地的北台灣大盜；刑事局偵四大隊昨天借提清查，已知張至少涉及15件竊盜案，另有一名共犯在逃，正鎖定追查。

刑事局指出，家住桃園中壢區的一名退休巡佐，去年11月22日家中遭竊，損失現金、3C產品、包包等財物，連退休後留下來的警察寶寶公仔和警用反光背條雨衣也被偷，損失超過百萬元。

警方事後調監視器，發現張嫌和另一名共犯闖空門前，就先偷兩輛機車代步製造斷點，得手後還先穿著警用雨衣在街上閒晃，偷得一輛自小貨車，再開回現場搬財物。

同一時期前後，新北、桃園、新竹縣等處也發生十多起竊案，偷汽、機車和車內財損都有；多起竊案現場和贓物上採得相同DNA型別，但因刑事局資料庫並無該型別建檔，查不出犯嫌。

張後來因毒品案被判刑1年，今年二月入監服刑；刑事局比對桃園警中壢分局送來的張嫌DNA檢體，發現和該連續竊案犯嫌型別相符，偵四大隊與中壢警方昨天借提張，張承認犯下其中15起竊案，並供出另一名共犯綽號。