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中橫修坡工頭涉監守自盜 10餘棵百年刺柏遭盜

2018-05-09 13:57聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

台灣特有原生種植物，主要生長在高海拔山區，一棵百年以上的刺柏在栽培塑型前後價值可能相差數十倍。1名負責中橫公路邊坡養護工程的陳姓工頭，日前遭人檢舉竟趁施工時，盜伐12棵台灣刺柏堆放在工寮內，保七總隊第九大隊獲報前往搜查當場查獲遭修剪的刺柏，今依違法森林法將陳嫌函送偵辦。

保七總隊第九大隊指出，警方是接獲檢舉日前在中橫公路178.5K旁工寮查獲，這批遭違法盜伐的台灣刺柏共12棵，經林業人員專業判斷樹齡至少上百年，所幸警方及時發現並將臺灣刺柏交由花蓮林區管理處專業人員進行移植，才得以延續其生命。

警方調查，陳姓嫌犯為該處邊坡修護工程的負責工頭，利用施工之便，將原本生長於邊坡峭壁上的台灣刺柏修枝斷根取下，並藏匿於施工處工寮內，陳嫌到案後起初極力否認犯案，但當警方繼續追問樹型為何如此完整以及修枝斷根處人為塗上的樹脂藥劑時，陳嫌卻百口莫辯。

保七第九大隊強調森林是國家重要且珍貴的自然資源，在邊坡上可以涵養水源、穩固土石，遭盜伐後可能讓周邊的落石機率增加。嫌犯盜伐林木的行為將面臨森林法第50至52條罰則，竊取森林產物可能遭求處1年以上、7年以下的徒刑且併科高額罰金。

警方前往工寮搜出遭盜採的台灣刺柏。圖／保七總隊第九大隊提供
警方前往工寮搜出遭盜採的台灣刺柏。圖／保七總隊第九大隊提供
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遭盜採的台灣刺柏經專家判定有百年樹齡。圖／保七總隊第九大隊提供
遭盜採的台灣刺柏經專家判定有百年樹齡。圖／保七總隊第九大隊提供
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1名負責中橫公路邊坡養護工程的陳姓工頭趁施工時，盜伐12棵台灣刺柏堆放在工寮。圖...
1名負責中橫公路邊坡養護工程的陳姓工頭趁施工時，盜伐12棵台灣刺柏堆放在工寮。圖／保七總隊第九大隊提供
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刺柏山上塗抹的樹酯成了破案關鍵。圖／保七總隊第九大隊提供
刺柏山上塗抹的樹酯成了破案關鍵。圖／保七總隊第九大隊提供
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中橫公路工時
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