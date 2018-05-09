中橫修坡工頭涉監守自盜 10餘棵百年刺柏遭盜

2018-05-09 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



台灣特有原生種植物，主要生長在高海拔山區，一棵百年以上的刺柏在栽培塑型前後價值可能相差數十倍。1名負責中橫公路邊坡養護工程的陳姓工頭，日前遭人檢舉竟趁施工時，盜伐12棵台灣刺柏堆放在工寮內，保七總隊第九大隊獲報前往搜查當場查獲遭修剪的刺柏，今依違法森林法將陳嫌函送偵辦。

保七總隊第九大隊指出，警方是接獲檢舉日前在中橫公路178.5K旁工寮查獲，這批遭違法盜伐的台灣刺柏共12棵，經林業人員專業判斷樹齡至少上百年，所幸警方及時發現並將臺灣刺柏交由花蓮林區管理處專業人員進行移植，才得以延續其生命。

警方調查，陳姓嫌犯為該處邊坡修護工程的負責工頭，利用施工之便，將原本生長於邊坡峭壁上的台灣刺柏修枝斷根取下，並藏匿於施工處工寮內，陳嫌到案後起初極力否認犯案，但當警方繼續追問樹型為何如此完整以及修枝斷根處人為塗上的樹脂藥劑時，陳嫌卻百口莫辯。