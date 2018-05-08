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獨╱中山分局包庇酒店案 調查局第二波搜索

2018-05-08 16:04聯合報 記者張宏業╱即時報導

台北市警中山一派出所涉包庇轄內酒店「曉曉」媒介性交易，台北地檢署月前聲押4官警與2業者獲准，調查局北機站密集借提收押業者後，發現另有其他酒店業者涉及妨害風化等不法，昨天深夜密秘搜索多處地點，約談多人到案，訊後移送北檢複訊，全案是否有官警捲入有待釐清。

中一所爆官警收賄後，檢調追查發現，官警索賄時間，集中在前2任分局長吳敬田(現為警政署保安組長)與陳博珍任內，與現任分局長黃永志無關。

調查局北機站為釐清有無其他官警涉案，密集提訊酒店業者說明，;由於「曉曉」酒店胡姓女帳房供出許多關鍵內幕，中山分局收賄案是否還會追溯到更早期的官警，值得關注。

中山分局中山一派出所前所長林崇成等官警，被控按月向轄區酒店「曉曉」收賄4萬元，逢年過節加碼至8萬，長達2年多，檢調日前搜索約談涉案官警到案，檢方訊後依違反貪汙罪聲押禁見林崇成、巡佐陳宏洲、紀炳場、警員郜振傑4員警獲准、酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮涉嫌刪除對話紀錄企圖滅證，一併收押、中間人鮑銘璞交保10萬元。

案件爆發後，北市警方也發布林崇成等5名所長人事案，林改調非主管職務，由中正一介壽所長蔡漢政接任中一所。北市警局為因應部分退休外調警官職缺，也調整10名中高階警官職務。

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