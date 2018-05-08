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男疑偷吃小三遭女友烙人打 警調解查獲路過毒販

2018-05-08 14:26聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市八德警分局四維派出所，昨日處理民眾糾紛案件時，眼尖察覺路邊可疑失竊車輛，經...
桃園市八德警分局四維派出所，昨日處理民眾糾紛案件時，眼尖察覺路邊可疑失竊車輛，經埋伏三小時後當場逮捕兩名持有毒品槍砲竊賊，訊後移送桃園地檢署。圖／警方提供
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幫調解情侶糾紛，竟意外查獲毒犯！桃園市八德警分局四維派出所昨日下午17時獲報，八德區介壽路一段706號附近，有民眾疑似打群架，警方到場瞭解後發現為情侶爭吵鬧事，但在事發地點發現一台可疑車輛，經埋伏三小時後，兩名詭異男子出現，警方立即上前逮捕，其身上查獲毒品、手槍、子彈，訊後警方依竊盜、槍砲彈刀管制條例與毒品防制條例罪將黃、涂2嫌移送地檢署偵辦。

警方表示，一開始民眾報案指出，幾名男子暴打一位男子，到場後了解得知，男友在外疑似偷吃小三，女友氣不過找人揍男友，不過女友心軟，心疼男友被揍的鼻青臉腫，最後雙方互不提告。警方處理完民眾糾紛，欲離開時發現一旁一輛白色轎車停放許久，相當可疑，經電腦查詢為6日在台東的遺失車輛，研判犯嫌會再度犯案，遂決定埋伏守候。

警方埋伏三小時後，發現有兩名男子從賓館走出，要開失竊車離開，警方隨即上前攔查，當場逮獲兩名竊賊，經查發現28歲黃姓嫌犯過去有多項前科，其手提紙袋內有安非他命4包，總重34.42公克，安非他命吸食器1組、電子磅秤1個、夾鏈袋、塑吸管2支、玻璃球1顆。

而另名23歲涂姓嫌犯也有多項前科，今年4月30日尚於台東地檢毒品防制條例通緝中，其紙袋內則有安非他命3包、總重9.3公克，手搶（含彈匣）1把、改造子彈14顆、改造子彈半成品20顆、彈簧1個、槍管1支、黑色火藥1包、紅色底火1罐。全案經偵詢後，警方除依竊盜、槍砲彈刀管制條例與毒品防制條例罪將黃、涂2嫌移送桃園地檢署偵辦外，並擴大追查槍支與毒品來源。

桃園市八德警分局四維派出所，昨日處理民眾糾紛案件時，眼尖察覺路邊可疑失竊車輛，經...
桃園市八德警分局四維派出所，昨日處理民眾糾紛案件時，眼尖察覺路邊可疑失竊車輛，經埋伏三小時後當場逮捕兩名持有毒品槍砲竊賊，訊後移送桃園地檢署。圖／警方提供
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桃園市八德警分局四維派出所，昨日處理民眾糾紛案件時，眼尖察覺路邊可疑失竊車輛，經埋伏三小時後當場逮捕兩名持有毒品槍砲竊賊，訊後移送桃園地檢署。圖／警方提供
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桃園市八德警分局四維派出所，昨日處理民眾糾紛案件時，眼尖察覺路邊可疑失竊車輛，經埋伏三小時後當場逮捕兩名持有毒品槍砲竊賊，訊後移送桃園地檢署。圖／警方提供
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