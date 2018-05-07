不滿還車等太久 男子持刀砍人遭逮

2018-05-07 20:13 中央社 新北市7日電



王姓男子不滿張姓男子等人相約還車卻遲到太久，見張男現身便持刀砍殺後逃逸，汐止警分局經連日跟監埋伏，逮捕王男等3人到案，並查獲改造手槍及毒品，經複訊後3人均遭聲押獲准。

警方表示，4月26日清晨5時許，新北市汐止區中興路與康寧街口發生一起糾紛案件，快打警力到場時已一哄而散，經調閱監視器畫面，26歲張姓男子已自行開車就醫，張男右後背及右手腕受有刀傷，所幸無生命危險。

警方調查，張男當天和友人26歲徐姓男子和26歲林姓男子共乘黑色轎車前往案發地點準備還車，王男等人不滿等候太久，見張男現身便持刀追砍，警方隨後並在車內查獲改造手槍4支、瓦斯槍2支、子彈26顆等證物。

汐止警分局獲報立刻組成專案小組報請士林地檢署指揮偵辦，1日先前往王男位於汐止區康寧街住所搜索，查扣改造子彈10顆等證物，3日並在汐止區茄苳路拘提林男和徐男到案。

經多日跟監後，專案小組4日前往王男位於台北市內湖區一處日租套房埋伏，見王男中午到地下室開車時，幹員一擁而上，王男見狀只能乖乖就範，警方並在屋內查獲毒品海洛因、安非他命和已拆解改造手槍等證物。

王男到案後坦承砍傷張姓男子，但對於槍枝來源和用途不願吐實，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，將王男、林男和徐男移送士林地檢署偵辦，經檢察官複訊後3人均聲押獲准。