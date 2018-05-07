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印尼漁工死亡案 作證漁工談船上生活落淚

2018-05-07 18:26中央社 屏東縣7日電

屏東地檢署今天重啟調查2015年8月高雄籍漁船「福賜群號」印尼漁工Supriyanto死亡案，特地來台作證的印尼漁工Sukhirin談到當時在船上艱苦、「被船長打」的生活時落淚。

2015年8月25日，印尼漁工Supriyanto的屍體被送到屏東東港漁港，屏東地檢署同年9月9日進行驗屍並偵辦，2個月後以「敗血症死亡」、沒有他殺嫌疑行政簽結，監察委員王美玉2016年重新調查這個案件。

監察院在2016年10月5日發布的新聞稿中指出，死者在死亡前有控訴自己遭到虐待及毆打，案情有諸多疑點，同船還有一名印尼漁工落海失蹤，要求檢方重啟調查。監察院也糾正漁業署漠視境外漁工的查核及管理，提到漁工薪水被東扣西扣所剩無幾。

屏東地檢署在2016年12月接到監察院的報告後重啟調查，今天傳喚與死者同船且一起工作的印尼漁工Sukhirin來台作證。Sukhirin在案件發生後，與福賜群號上的其他7名漁工一起被遣返印尼，今天為了「情義相挺」帶著緊張與害怕的心情，特地來台為死者作證，希望以後不要再有漁工發生類似的情形。

Sukhirin與死者同時間上船，都是境外聘用漁工，是上船後才認識，兩人都是第一次當台灣漁工，在船上工作3個多月就發生Supriyanto死亡案。Sukhirin是在出庭前接受中央社記者訪問。

Sukhirin受訪時直指，死者是遭「船長虐待死亡的」。他說，死者死亡前身上有刀傷、魚鉤及電擊棒的傷，是船長、輪機長和2名漁工打的。

當記者問到船上生活狀態時，Sukhirin憶起死者常被虐待的情形哽咽落淚，甚至難過到蹲了下來，連協助翻譯的人員也紅了眼。Sukhirin說，死者幾乎每天都會被打，船長不太喜歡死者。他研判原因「也許」是死者在工作時會常打瞌睡，至於打瞌睡的原因，因為工作時每天只能睡1、2個小時。

Sukhirin說，船長偶而也會「打」或「罰」其他漁工，但不像對死者那麼頻繁；而其他漁工不敢救，如果出手相救，死者會被打得更嚴重。

Sukhirin被遣返後，就留在印尼國內打零工，他說，現在一天薪水約台幣100多元，當時，他上福賜群號簽約的薪資每個月約270美金，被遣返印尼時，到底最後拿了多少，他並沒有清楚的計算。他表示，現在雖然賺得少，但不會再到台灣當漁工。

屏東地檢署主任檢察官林俊傑表示，檢察官是就監察院糾正的部分再進行詳細調查，案件還在調查中，偵查不公開。

陪同Sukhirin出庭的台灣國際勞工協會研究員莊舒晴表示，Sukhirin告訴他們，死者傷重時，曾有別船靠近，當時他和其他漁工曾要求船長讓死者先搭乘別船上岸治療，但船長拒絕。

莊舒晴說，Supriyanto的屍體被送到岸上，大家才知道有外籍漁工死亡，但還有更多人掉到海裡或不知道跑到哪裡去，政府把遠洋和近海漁船的漁工分為境外和境內聘雇，但境外聘雇不受到勞動基準法的保障。

莊舒晴表示，台灣國際勞工協會的立場是希望政府廢止境外聘雇漁工，讓近遠洋漁船上的漁工都能受到勞基法保障。

2015年8月高雄籍漁船「福賜群號」印尼漁工Supriyanto死亡案調查重啟，...
2015年8月高雄籍漁船「福賜群號」印尼漁工Supriyanto死亡案調查重啟，同船另名漁工Sukhirin來台作證，受訪回憶當年漁工生活時忍不住落淚。中央社
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印尼監察院薪水
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