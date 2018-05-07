惡劣! 勞檢員以罰款相逼 詐財77萬遭羈押

2018-05-07 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



勞動部職業安全衛生署南區中心驚傳索賄，莊姓檢查員涉嫌於稽查時，以工地有諸多缺失、可裁罰3至30萬元不等，甚至停工處分，向受檢廠商勒索或詐財，台南、屏東多家廠商受害，總金額約77萬元。3天前高雄地檢署指揮廉、調單位執行搜索，複訊後認定莊有串滅證之嫌，聲押獲准。

職安署南區中心簡任技正陳明財今證實，莊姓檢查員（50歲）上周五遭搜索、傳喚，內部也召開考績會，擬依人事規定先停職處分。陳明財說，莊在南區中心服務超過10年，個性較獨來獨往，表現穩定，對工作要求大致都能完成，莊已婚有小孩，有房貸，不清楚是否積欠其他債務。

據了解，職安署南區中心所轄涵蓋嘉義縣以南，負責勞檢、職災調查的檢查員共6、70位人，莊隸屬第4科主要負責營造業，去年他管轄嘉義、臺南、屏東、澎湖，今年則是括臺南、嘉義、屏東、金門等。

不料莊自今年3月起，以施工過程有缺失可依「職業安全衛生法」開罰3萬至30萬元，開口勒索或詐財，廠商為避免遭罰或停工，只得勉為同意付款。

上周職安署內部接獲廠商檢舉，經訪查，其中一間受檢單位指控莊索賄，於是移請廉政署法辦，同時間高市調處也已立案調查中，上周五檢方指揮搜索莊的住處及辦公室，傳喚多名證人，初步清查台南、屏東多家廠商受害，不法所得約77萬元。