親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

教部拔管後10天 龜速公文今送至台大

惡劣! 勞檢員以罰款相逼 詐財77萬遭羈押

2018-05-07 16:53聯合報 記者林伯驊╱即時報導

勞動部職業安全衛生署南區中心驚傳索賄，莊姓檢查員涉嫌於稽查時，以工地有諸多缺失、可裁罰3至30萬元不等，甚至停工處分，向受檢廠商勒索或詐財，台南、屏東多家廠商受害，總金額約77萬元。3天前高雄地檢署指揮廉、調單位執行搜索，複訊後認定莊有串滅證之嫌，聲押獲准。

職安署南區中心簡任技正陳明財今證實，莊姓檢查員（50歲）上周五遭搜索、傳喚，內部也召開考績會，擬依人事規定先停職處分。陳明財說，莊在南區中心服務超過10年，個性較獨來獨往，表現穩定，對工作要求大致都能完成，莊已婚有小孩，有房貸，不清楚是否積欠其他債務。

據了解，職安署南區中心所轄涵蓋嘉義縣以南，負責勞檢、職災調查的檢查員共6、70位人，莊隸屬第4科主要負責營造業，去年他管轄嘉義、臺南、屏東、澎湖，今年則是括臺南、嘉義、屏東、金門等。

不料莊自今年3月起，以施工過程有缺失可依「職業安全衛生法」開罰3萬至30萬元，開口勒索或詐財，廠商為避免遭罰或停工，只得勉為同意付款。

上周職安署內部接獲廠商檢舉，經訪查，其中一間受檢單位指控莊索賄，於是移請廉政署法辦，同時間高市調處也已立案調查中，上周五檢方指揮搜索莊的住處及辦公室，傳喚多名證人，初步清查台南、屏東多家廠商受害，不法所得約77萬元。

莊應訊供稱平時會簽賭職棒，另信用卡、房貸的開銷也入不敷出，檢方偵訊完認定他涉犯貪汙治罪條例「藉勢藉端勒索財物」、「利用職務上機會詐取財物」嫌疑重大，且恐串、滅證之虞，訊後向法院聲押獲准。

勞動部職業安全衛生署南區中心驚傳勞檢員藉機勒索或詐財。記者林伯驊／攝影
勞動部職業安全衛生署南區中心驚傳勞檢員藉機勒索或詐財。記者林伯驊／攝影
分享

勞動部職災金門
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

勇消林尉熙大愛器捐 生前T恤上寫著他的使命感

2018-05-07 12:08

中市男子被逼下跪又被群毆 警鎖定6人犯案

2018-05-07 14:20

敬鵬大火／撐了8天 林尉熙器捐 遺愛4人

2018-05-07 13:55

勇消林尉熙身亡 鄰居不捨乖小孩「精神令人敬佩」

2018-05-07 13:45

荒唐！朋友來探病 他竟「招待」大家吸毒

2018-05-07 13:07

敬鵬惡火 看過現場者：天花板掉下來疑困住消防員

2018-05-07 12:59

買個東西就被竊 婦14分鐘損失20萬、騎士手機被解鎖

2018-05-07 12:45

高雄越南店業者索保護費不成 竟包圍新開幕KTV

2018-05-07 11:43

男製骷髏頭吸食器警惕 仍不敵毒品誘惑一吸再吸

2018-05-07 11:14

嗆「林北要給他死」 欠債男一刀刺進債主左胸斃命

2018-05-07 10:52

敬鵬惡火添1死…等不到醒來 消防員林尉熙腦死器捐

2018-05-07 08:16

為借1000元衝突！男重拳打死酒友 返現場查看被逮

2018-05-07 07:59

隻身討債手槍故障 他慘遭打趴

2018-05-07 00:35

溺斃溪中 女室友為他守靈「我推的」

2018-05-07 00:30

殉職國道警公祭 警署：絕不忘記

2018-05-07 00:26

國道殉職警公祭 國旗警旗蓋棺

2018-05-06 13:21

影／疑板橋角頭小弟談判開槍 警快打部隊到場鎮壓

2018-05-06 12:28

影／國道殉職警公祭同袍哀戚憶往 任務完成一路好走

2018-05-06 12:22
看更多

熱門文章

阿婆拿老人卡要9個月孕婦讓位 但自家媳婦就坐面前

2018-05-07 09:09

男孩用推車刮賓士車 網：車主一定氣瘋

2018-05-06 18:03

保時捷「1車佔2位」還留字條 網友：有錢就是任性

2018-05-07 10:32

敬鵬惡火添1死…等不到醒來 消防員林尉熙腦死器捐

2018-05-07 08:16

台灣房子醜有原因！ 罪魁禍首除了白鐵還有「它」

2018-05-07 10:31

「惡龍」張錫銘寫信陳情 盼使用勞作金繳國民年金

2018-05-07 11:26

「今天一定要X到妳」不滿她與男友溫存吃醋性侵

2018-05-06 18:52

地方診所前見健保卡新式用途 可愛又實用快學起來

2018-05-07 10:10

「敬告車手：我們分局扣打滿了」 波麗士創意標語 好威又好萌

2018-05-07 11:00

國道超車道低速被罰辯未礙他人 法官：等同深夜闖紅燈

2018-05-06 17:24

妻在臉書嫁錯人文章按讚 他負氣帶兒燒炭

2018-05-07 00:24

「沒性生活 家庭名存實亡」夫通姦堅稱沒罪惡感

2018-05-06 19:19

台中南勢溪公園驚傳有人輕生 彈力繩綁涼亭上吊亡

2018-05-07 10:29

因為一個讚 夫攜子燒炭

2018-05-06 18:06

為借1000元衝突！男重拳打死酒友 返現場查看被逮

2018-05-07 07:59

婚禮蟑螂又來了！掰丈夫有投資 到超商白吃白喝

2018-05-07 12:25

身分證掛失遭冒用 房子被封了

2018-05-07 00:01

綠島監獄傳受刑人行賄獄警夾帶手機 獄方主動調查中

2018-05-06 19:22

逼車的滋味有多貴？國道蛇行男為1萬8興訟被打臉

2018-05-07 14:24

男校長勒女主任脖子害她差點跳樓 2名主任全跑了！

2018-05-07 12:16

新竹電子公司起火 溶劑難滅火勢延燒8小時

2018-05-07 10:43

派出所前衝突警怒開4罰單 法官：沒錄影錄音全撤銷

2018-05-07 12:48

十大槍擊要犯入獄 行賄管理員夾帶手機

2018-05-07 00:34

溺斃溪中 女室友為他守靈「我推的」

2018-05-07 00:30

台2線瑞芳區明隧道車禍 1人失去生命跡象

2018-05-07 15:42

給獄卒字條裡的「阿娜達」是誰？綠島監獄：林豐德

2018-05-07 12:23

民眾撿到小黑羊警方頭大 網友爭著想養

2018-05-07 09:28

帶寵物上餐館 拿店家筷子餵食、讓狗舔盤子犯眾怒

2018-05-07 15:53

巷口也會變虎口！14場車禍直擊畫面要你注意左右來車

2018-05-06 21:45

撩了一下她股溝 賣場店員判賠5萬

2018-05-07 13:00

高雄越南店業者索保護費不成 竟包圍新開幕KTV

2018-05-07 11:43

勇消林尉熙大愛器捐 生前T恤上寫著他的使命感

2018-05-07 12:08

買個東西就被竊 婦14分鐘損失20萬、騎士手機被解鎖

2018-05-07 12:45

拉拉山露營地老闆性侵印傭 還罵她「偷拿台灣人的錢」

2018-05-07 12:02

嗆「林北要給他死」 欠債男一刀刺進債主左胸斃命

2018-05-07 10:52

淡水嚴重車禍 機車闖紅燈撞休旅車釀1死1傷

2018-05-07 11:11

宜蘭登山領隊押隊押到不見 失蹤已逾21小時

2018-05-07 14:19

大客車誤信謠言闖蘇花改 立委要求撤銷罰單

2018-05-07 15:56

影／婦憂兒重病衝車陣要自殺 兩度被女警及時拉回

2018-05-07 11:05

「惡魔島」綠島監獄 大哥的最後一站

2018-05-07 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top