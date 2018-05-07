嗆「林北要給他死」 欠債男一刀刺進債主左胸斃命

2018-05-07 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



楊男一刀刺死蘇姓債主，被依殺人罪嫌起訴。圖／報系資料照 分享 facebook 桃園市楊姓男子不滿蘇姓債主天天向他催討4萬元債務，揚言「林北要給他死」，今年2月持水果刀刺進蘇左胸，害他一刀斃命；未料楊遭逮還辯稱想刺蘇的腳，但對方往上撥才刺到胸，檢方認為他毫無悔意，依殺人罪嫌起訴請求重量刑。

檢警調查，楊男（40歲）沒有穩定工作，靠四處打零工維生，去年底經朋友介紹認識在當鋪上班的蘇男（31歲），後來因經濟困頓和他借了4萬元，未料對方幾乎天天討債，甚至還打電話到楊的老家騷擾。

楊心有不甘，今年2月9日和蘇相約，一起到林姓友人家談判，當天凌晨4點多楊一到場，蘇開門就說「拿錢來，如果今天沒拿來就不要走」等語，楊情緒失控，二話不說拿出預藏的水果刀刺向蘇左胸，瞬間血流如注倒地不起。

一旁林姓友人見狀趕緊將楊制伏、奪刀，過程中手還被劃傷，並趕緊將倒臥血泊的蘇送醫急救，但最後仍因左肺塌陷出血、氣血胸導致吸衰竭、低血溶性休克死亡，楊也趁蘇送醫過程中趁亂逃逸。

當天下午警方就持拘票到楊三重住家逮人，他竟辯稱拿水果刀是要刺蘇的腳，對方將刀往上撥才會刺到左胸，2人間沒有深仇大恨僅金錢糾紛，沒有要至他於死犯意。

當時載楊男的魏姓計程車司機供稱，凌晨在三重載到楊，對說要去討債，還表示要為兒子幹一票，行車記錄器也錄下楊說「要去找1個有恩怨的人，林北要給他死」，魏再問他有無帶傢伙，楊說「有，刀就很好用了」等語。