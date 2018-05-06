亮刀逼退店員搶2410元 男得入獄7年半

2018-05-06 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



蔡姓男子去年4月搶劫高雄鳳山區一間通訊行，2名女店員雖試圖推回抽屜、拉扯阻擋，但蔡高舉水果刀作勢攻擊，得手2410元，隨由騎機車的弟弟接應逃走；鳳山警方隔晚進行攻堅，一度上演屋頂跑酷追逐戰，才驚險逮人。高雄地院依準強盜罪判蔡7年6月徒刑，蔡姓弟弟則被認定不知情不起訴，全案可上訴。

判決指出，去年4月28日下午1點多，蔡姓男子（46歲）由弟弟（44歲）載至鳳山五甲地區通訊行，蔡一進門表示要找店長，李姓女店員回覆不在，蔡竟強行進櫃台拉抽屜翻錢，李女雖以手抵住、推回抽屜，仍被拿走2410元，此時另名李姓女店員出面阻止蔡離去，蔡於是高舉亮出右手的水果刀，逼退2人，迅速坐上弟弟機車逃走。

鳳山警分局當時成立專案小組，隔天鎖定蔡姓兄弟藏匿在三民區透天厝，專案小組隔晚7點多進行攻堅，蔡姓男子在巷弄發覺警方前後包抄，趕緊躲回屋內大喊「警察來了」，兄弟檔爬上屋頂逃竄，警從鄰居房屋爬過去，蔡姓弟弟一度逐層下跳往防火巷內，最後蔡姓兄弟、李姓男子及黃女共4人落網，屋內搜出海洛因、安非他命等毒品。