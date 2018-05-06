新店泳池意外 男溺水送醫不治

2018-05-06 18:18 中央社 新北6日電



新店某游泳池今天下午驚傳男子溺水意外，救生員將男子拉起時已無呼吸心跳，經現場實施CPR並通報警消送醫急救，經約2小時搶救後仍不治。

警消今天下午約2時接獲通報，新店某泳池有47歲陳姓男子游泳時，突然被人發現飄浮在水面不動，救生員過去看才發現溺水，經拉起時已無生命跡象。

經現場實施CPR（心肺復甦），警消到場接力CPR並送醫搶救，但經急救約2個小時仍宣告不治。至於陳男死因仍待轄區警方調查釐清。